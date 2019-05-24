Аппендицит: как его определить и как вылечить / Яндекс Дзен

Аппендицит может возникнуть что у мужчин, что у женщин в любом возрасте. Это самое распространенное хирургическое заболевание органов пищеварения. К тому же, оно является одним из самых опасных.

Возраст этому заболеванию также не помеха: аппендицит встречается и у детей младше 5 лет, и у взрослых после 40 лет. Хотя непосредственно пик, когда риск заболеть аппендицитом выше всего, приходится на 20-40 лет – у женщин и до 20 лет – у мужчин.

Болезнь протекает очень быстро (обычно не более 2-4 дней, очень редко – более недели).

Где находится аппендицит

Многие интересуются, с какой стороны аппендицит. Обычно он расположен в правой нижней части живота, то есть ниже пупка.

Однако бывают случаи, когда аппендикс расположен слева. В таком случае болит левая часть живота. Иногда боли могут ощущаться в правом подреберье, в области таза, лобка, поясницы.

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Аппендицит: как определить

Врачи выделяют следующие явные признаки аппендицита:

боль при движении и в спокойном состоянии при надавливании, которая только усиливается со временем;

также боль ощущается при кашле;

если лечь на левый бок, болевые ощущения усилятся – так называемый симптом Ситковского;

повышение температуры – носит периодический характер: сначала до 37-38 градусов, потом может падать до нормальной, но на заключительной стадии, предшествующей прорыву, снова повышается – уже до 39-40 градусов;

тошнота и рвота;

часто хочется в туалет как по-маленькому, так и по-большому.

Есть еще два способа, как определить аппендицит.

Первый : слегка надавить ладонью в месте, где болит больше всего. Подержать 5-10 секунд. При этом боль немного ослабнет. А после того, как руку убирают – резко возвращается.

Второй : если лечь на правый бок в позу эмбриона, то боль ослабнет. А когда человек возвращается на левый бок и выпрямляет ноги, то боль в животе снова усиливается. Это также признак острого аппендицита.

При этом постоянные острые боли в области живота – это главный симптом аппендицита. Чаще всего появляется ночью или утром, причем неожиданно.

Аппендицит – симптомы у детей выражены хуже, чем у взрослых. Без медицинского образования их легко спутать с простым расстройством желудка. Боли зачастую не локализованы в подвздошной области.

Родителям нужно ориентироваться:

на повышение температуры до 38 градусов;

диарею;

обложенность языка.

При совокупности этих симптомов ребенка необходимо срочно показать специалисту.

И у взрослых, и у детей окончательный диагноз всегда ставит врач – после аппаратных и лабораторных обследований (анализы мочи и кала, крови, УЗИ).

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Аппендицит: причины

Причины аппендицита до сих пор точно не установлены. У каждого больного она может быть своей. В большинстве же случаев аппендицит вызывает:

закупорка входа червеобразного отростка в прямую кишку;

бактерии: стрептококки, энтерококки, стафилококки и кишечная палочка;

спазм сосудов, которые питают червеобразный отросток кровью;

травмы области живота, повлекшие за собой повреждение или перемещение отростка.

Аппендицит: кто в зоне риска

В зоне риска находятся люди, склонные к запорам, с плохой перистальтикой кишечника. Если они переедают или едят недостаточно продуктом с растительными волокнами.

На появление аппендицита могут влиять наследственные факторы и снижение иммунитета. Последний обычно снижается из-за стрессов, вредных привычек, недостатка витаминов и микроэлементов.

Также аппендицит часто встречается у беременных женщин – увеличившаяся в размерах матка смещает отросток. Также при некоторых заболеваний матки возможен перенос очага воспаления с нее на аппендикс.

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Аппендицит: лечение

Чаще всего аппендицит лечится хирургическим методом – делается операции аппендэктомии. После операции первые двенадцать часов нужно соблюдать постельный режим. Приема пищи избегают.

Длительность восстановительного периода обычно составляет 1-2 недели и зависит от того, на какой стадии болезни была проведена операция.

В некоторых случаях операции может предшествовать терапия: пациент принимает антибиотики. Иногда курс антибиотиков пациенту назначают и после операции.

Есть случаи, когда лечение состоит исключительно из приема антибиотиков, то есть вообще без хирургического вмешательства. Как правило, к нему прибегают, когда есть какие-то противопоказания к операции.