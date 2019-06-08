Симптомы будут только нарастать: мощнейшая магнитная буря июня растянется на три дня

Мощнейшая магнитная буря июня растянется на три дня / фото: donbass.ua

Магнитная буря 8 июня сама по себе будет не слишком сильной – но это только начало метеоудара, который продлится три дня.

Пик магнитных бурь придется на 9 июня, а 10 июня ослабленный предыдущими геомагнитными всплесками организм будет ощущать на себе затухающие волны магнитных колебаний.

Врачи рекомендуют запастись лекарствами заранее. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями и метеозависимых. Тяжелые физические нагрузки (например, кардиотренировки) лучше отложить. Избегать по возможности стоит и дальних поездок.

Магнитные бури – симптомы:

8 июня – раздражительность, общее недомогание и резкое снижение работоспособности;

– раздражительность, общее недомогание и резкое снижение работоспособности; 9 июня – по сути, первая мощнейшая магнитная буря лета сопровождается головными болями и головокружениями, повышенным эмоциональным напряжением, общей слабостью – причем в течение суток симптомы будут нарастать – по мере нарастания силы магнитных колебаний;

– по сути, первая мощнейшая магнитная буря лета сопровождается головными болями и головокружениями, повышенным эмоциональным напряжением, общей слабостью – причем в течение суток симптомы будут нарастать – по мере нарастания силы магнитных колебаний; 10 июня – слабость после пережитых симптомов предыдущих дней, у особо чувствительных метеолюдей продолжатся головные боли и головокружения, возможны скачки давления.

Зная календарь магнитных бурь на июнь 2019, стоит заранее спланировать свой график, чтобы избежать излишней физической и эмоциональной нагрузки в эти дни.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо указанных выше магнитные бури также часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.