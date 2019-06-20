Ученые предупреждают: недостаток сна вызывает шизофрению

Ученые советуют выделять на сон минимум 6, в идеале - 8 часов / Утро

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, как недостаток сна влияет на организм человека.

Эксперты утверждают, что недосып тормозит мозговую активность, из-за чего человек не способен правильно воспринимать окружающий мир.

По словам медиков, ночной сон напрямую связан с мыслительными процессами, и его недостаток "блокирует" взаимодействие клеток. Из-за этого у человека:

1. На следующий день после недосыпа замедляются реакции, ему сложно фокусироваться на одном предмете и обрабатывать информацию, а его мозг дольше принимает решения.

2. Бодрствование в ночное время нарушает гормональный баланс, что уменьшает количество энергии и негативно влияет на настроение.

3. Из-за затягивания сна после полуночи, когда организм должен быть расслаблен и в состоянии покоя, мозговые зоны всегда в активном состоянии, а это приводит к ожирению и диабету.

4. Недостаток сна пробуждает гены, которые мешают работе внутренних "часов". Клетки перестают адекватно реагировать на окружающий мир, визуальная информация воспринимается неправильно, что приводит к замедлению скорости реакции.

5. Недосып вызывает плохое восприятие мира, а регулярное отсутствие ночного сна может спровоцировать шизофрению. Бессонница блокирует поток информации между клетками, которые отвечают за память и принятие решения. Именно такие нарушения мозга являются симптомами сумасшествия.

Медики рекомендуют пересмотреть свой образ жизни, чтобы выделить для сна минимум 6-8 часов.

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