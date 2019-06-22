Депрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолеть

22 июня 2019, 00:38

Каждый год в мире заболевают депрессией более 300 млн людей.

Депрессия
Депрессия - это болезнь, которая каждый год поражает более 300 млн людей / Reuters

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как распознать депрессию, дала советы, как ее преодолеть и заодно развеяла мифы об этой болезни.

На своей странице в Facebook главная советчица страны рассказала, что депрессия - это болезнь, которая ежегодно поражает более 3 миллиона людей, она сильно ухудшает их качество жизни и работоспособность, а также может привести к суициду.

Долой мифы!

Чиновница также развеяла самые распространенные мифы о депрессии.

Миф 1. Депрессия - это от безделья, и лечит ее работа.

Депрессию провоцируют жизненные травматические события, генетические особенности человека, гормональные изменения, хронические болезни, а ее вероятность усиливает травматический опыт. Нетрудоспособность человека с клинической депрессией - это следствие, а не причина депрессии.

Миф 2. Стоит улыбаться жизни и более радоваться, и депрессия отступит.

Во время депрессии в мозгу происходят изменения, которые делают нас способными радоваться, к примеру, или сосредотачиваться. Чтобы снова искренне улыбаться, нужна помощь извне: медикаментозная и / или психологическая.

Миф 3. Антидепрессанты - это наркотики, они не лечат, а просто вызывают привыкание.

Большинство антидепрессантов не вызывают привыкания, но их следует принимать длительное время - сколько назначил врач. Если прекращение антидепрессанта вызывает возвращение депрессии, значит, лечение завершилось рано.

Миф 4. Надо просто выпить, и депрессия отступит.

Злоупотребление алкоголем часто сопровождает депрессию у мужчин, и это только усиливает ее проявления. Алкоголь вызывает временное расслабление и торможения, но по мере разрушения этанола тормозных медиаторов становится все меньше, и тревожность - одно из проявлений депрессии - усиливается. Алкоголь также может усиливать агрессию и поиск приключений, иногда сопровождают депрессивный эпизод, особенно у мужчин.

Миф 5. Депрессия наступила, потому что давно не было секса.

Изменения в либидо часто сопровождают депрессивные состояния, но есть их следствием, а не причиной. При депрессии чаще случается потеря сексуального влечения, чем увеличение желания

Миф 6. Депрессия - это исключительно духовная болезнь.

Депрессия может быть следствием хронических болезней, связанных с воспалением или болью, и иметь соматические проявления таких как боль в спине, суставах, сердце, вызвать тошноту, запоры или диарею.

Миф 7. Депрессия или меланхолия - это болезнь уязвимого юношества.

Люди старшего возраста более уязвимы к депрессии из-за наличия хронических болезней. Особенно те, кто находится на лечении дома или в больнице, овдовевшие или одинокие люди.

Как уберечь себя от депрессии

  • Лечить хронические болезни, по крайней мере, не давать им ухудшаться. Депрессия может быть следствием сердечно-сосудистых болезней, артрита или диабета.
  • Заниматься физическими нагрузками и привлекать людей старшего возраста к тренировкам.
  • Быть осведомленными о депрессии, уметь ее распознать у себя или близких.
  • Учить детей и подростков позитивному мышлению.
  • Работать с группами риска и учить их справляться с депрессией.
  • Включить мероприятия по предотвращению и выявлению депрессии в лечебные программы.
  • Работодателям - следить за психическим здоровьем сотрудников и бороться со стигматизацией ментальных расстройств. Люди должны не бояться сказать о своем состоянии и найти помощь, а не услышать перечисленные мифы и почувствовать стыд.
  • Соблюдать рацион, который предотвращает депрессию. Для этого следует избегать продуктов, которые связывают или с депрессией, или с хроническими болезнями: сахаров, процессированного мяса, транс-жиров. Зато больше потреблять пищу растительного происхождения, особенно ягоды, бобовые и цельные злаки и рыбу.
  • Кроме нутриентов: витаминов группы В, триптофана, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов, еще одним звеном, связывающим рацион и депрессию, является микробиота кишечника. Здоровая микрофлора может улучшить состояние людей с тревожными и депрессивными расстройствами. Сейчас здоровое питание, богатое клетчаткой, является наиболее надежным способом улучшения кишечной микробиоты.
  • Если вы подозреваете у себя депрессию, обратитесь прежде всего к семейному врачу. Врач должен проверить, не вызваны ли эти симптомы нарушением работы щитовидной системы, нет ли сопутствующих хронических болезней или анемии, и направить при необходимости к специалистам, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь и/или психотерапевта.

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депрессия советы мифы Ульяна Супрун
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