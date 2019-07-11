Эксперт рассказала, как подобрать полезные фитнес-батончики

Большинство фитнес-батончиков приносят больше вреда, чем пользы / marathonec.ru

Эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален рассказала о пользе фитнес-батончиков, а также о том, какие из них есть, чтобы стройнеть.

На своей странице в Instagram нутрициолог заявила: полностью безуглеводных батончиков не бывает, иначе они бы не давали мгновенный подъем энергии и сил.

Если в составе не указан сахар, это не означает, что его там нет. Иногда для усиления вкуса используют ароматизаторы и подсластители — добавки, которые приносят больше вреда, чем пользы, уточнила эксперт.

"Если в составе присутствует гидролизированный желатин, кукурузный сироп и пальмоядровое масло, место такого батончика на полке, а не в желудке. При выборе также стоит учитывать стоимость. Качественный батончик не может стоить дешево", - добавила она.

Кален посоветовала, что искать в составе фитнес-батончиков:

Семена и цельные зерна. В семенах содержатся полезные жирные кислоты, например, Омега-3. Их употребление помогает укрепить иммунитет, ускорить обмен веществ и сохранить природную красоту. Особенно полезны жирные кислоты для женщин в период ПМС.

Цельные зерна. Кладезь сложных углеводов и клетчатки. Они дают заряд энергии, улучшают работу кишечника и способствуют снижению веса.

Орехи. Однозначно полезны, несмотря на высокую калорийность. В них содержатся селен, цинк, кальций и йод. Также орехи незаменимы при больших умственных и физических нагрузках. Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, орехи помогают быстрее восстановить силы после тренировки.

Финики и сухофрукты. Не стоит игнорировать эти продукты, поскольку это природные подсластители, которые богаты минералами и витаминами. К примеру, в финики помогают справляться с воспалительными процессами в организме, улучшают стул и снижают артериальное давление. А употребление изюма укрепляет нервную систему.

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