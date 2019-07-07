Диетолог развеяла мифы о похудении

Утверждение, что при похудении можно есть только три фрукта в день — миф, сообщила диетолог / commerage.ru

Диетолог Екатерина Медушкина развенчала мифы о похудении, в частности, утверждение, что лучше питаться 2-3 раза в день.

Для людей, которые не занимаются спортом, частота приема пищи не имеет значения для скорости похудения, рассказала эксперт в видео, опубликованном на ее канале в YouTube.

По словам диетолога, в исследованиях говорится, что активные люди получают преимущества от увеличения частоты питания, в частности, уменьшение потери сухой мышечной массы, существенное повышение сухой мышечной массы и увеличение скорости жиросжигания.

"Миф №2 — сократите количество употребляемых углеводов… — это сахар во всех его проявлениях, фруктовые сиропы, избыток фруктов (можно три фрукта в день…). Каши, хлеб, макароны — не в каждый прием пищи, а максимум 1 раз в день", — сообщила эксперт.

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"У нас существует рекомендация от Всемирной организации здоровья… рекомендация… говорит о том, что у нас должно быть потребление простых углеводов не более 10% от суточной калорийности в день…", — добавила она.

Диетолог отметила, что "хлеб хлебу рознь и макароны макаронам — тоже рознь".

"Если мы будем с вами говорить о хлебе ржаном или хлебе цельнозерновом, или о макаронах, изготовленных из пшеницы твердых сортов, — то это прекрасные… источники углеводов, это сложные углеводы, которые дают нам необходимое количество клетчатки, во-первых, для работы желудочно-кишечного тракта, для поддержания нормальной микрофлоры…", — сказала эксперт.

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