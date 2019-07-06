"Жировые ловушки": Анита Луценко посоветовала, как похудеть в проблемных зонах

Избавиться от жира в проблемных местах может помочь острый стресс, сообщила тренер.
Фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что в организме есть "жировые ловушки", они зависят от наследственности — чаще всего, это низ живота, бедра, попа, и для избавления от лишних сантиметров в этих местах питание важнее, чем упражнения.
В "жировых ловушках" хуже кровоснабжение и медленнее происходят процессы, написала эксперт в Instagram.
По ее словам, для избавления от жира в проблемных местах нужно уменьшить хронический стресс, но увеличить количество острого.
"…Острый стресс — это спорт, периодическое голодание…, закаливание, периодическое уменьшение калорийности хотя бы одного приема пищи или его пропуск", — посоветовала тренер.
Луценко добавила, что лучше делать упражнения на все группы мышц, особенно большие — ноги и спина, чтобы организм в целом тратил больше калорий. "На эти места (проблемные — Ред.) хорошо применять местное улучшение кровоснабжения — массажи, щетки…", — подчеркнула эксперт.
Ранее Главред назвал ключевые упражнения для похудения и выяснил, как избавиться от живота. Напомним, чтобы сбросить жир на животе необходимо правильно питаться, больше двигаться, выполнять специальные упражнения и следить за осанкой.