"Жировые ловушки": Анита Луценко посоветовала, как похудеть в проблемных зонах

6 июля 2019, 04:22

Избавиться от жира в проблемных местах может помочь острый стресс, сообщила тренер.

Как похудеть — При борьбе с жиром в проблемных зонах нужно уделять больше внимания питанию, сообщила Анита Луценко
При борьбе с жиром в проблемных зонах нужно уделять больше внимания питанию, сообщила Анита Луценко / nebolet.com

Фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что в организме есть "жировые ловушки", они зависят от наследственности — чаще всего, это низ живота, бедра, попа, и для избавления от лишних сантиметров в этих местах питание важнее, чем упражнения.

В "жировых ловушках" хуже кровоснабжение и медленнее происходят процессы, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, для избавления от жира в проблемных местах нужно уменьшить хронический стресс, но увеличить количество острого.

"…Острый стресс — это спорт, периодическое голодание…, закаливание, периодическое уменьшение калорийности хотя бы одного приема пищи или его пропуск", — посоветовала тренер.

Луценко добавила, что лучше делать упражнения на все группы мышц, особенно большие — ноги и спина, чтобы организм в целом тратил больше калорий. "На эти места (проблемные — Ред.) хорошо применять местное улучшение кровоснабжения — массажи, щетки…", — подчеркнула эксперт.

Ранее Главред назвал ключевые упражнения для похудения и выяснил, как избавиться от живота. Напомним, чтобы сбросить жир на животе необходимо правильно питаться, больше двигаться, выполнять специальные упражнения и следить за осанкой.

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