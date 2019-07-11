Диетолог назвала "дозу" шоколада для детей

Детям до 10 лет почти каждый день можно давать 10-20 граммов черного шоколада, сообщила диетолог / allday.in.ua

Диетолог Наталья Самойленко сообщила, что черный шоколад полезен для детей, но его нужно давать после достижения трехлетнего возраста и до 10 лет разрешать съедать определенное количество — 10-20 грамм.

В шоколаде около 400 различных биологически активных соединений, рассказала эксперт в эфире ТСН.

По ее словам, 10-20 грамм шоколада можно давать детям почти каждый день.

"…Шоколад — это не продукт для детей до трех лет. Количество шоколада в детском возрасте, то есть до 10 лет, возможно, — это 10-20 грамм. Это совсем небольшая дозировка, но она может быть почти каждый день…", — сказала Самойленко.

Эксперт добавила, что если приучить ребенка к неполезным видам шоколада — белому и молочному — то, лет через 10 и 15, он будет любить один из этих продуктов.

Cтоматолог Наталья Прощин предупредила, что шоколад банально прилипает к зубам и создает очень благоприятные условия для бактерий, которые разрушают эмаль. "После того, как употреблять шоколад, нужно просто прополоскать рот", — посоветовала она.Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека полезен шоколад, в котором содержится 76 и более процентов какао. Эксперт подчеркнула, что человеку достаточно съедать в день один квадратик настоящей черной шоколадки, если он не забывает об употреблении ягод.