Судное лунное затмение 16 июля грозит проблемами с деньгами и играет на руку могильщикам

Лунное затмение грозит проблемами с деньгами / Getty Images

Лунное затмение 16 июля года называют частичным (спутник Земли накроет тенью его космического гегемона лишь на 65%). Но это лунное затмение имеет особое значение, ведь Украина подпадает под его влияние полностью.

Когда лунное затмение 2019

Лунное затмение произойдет в ночь с 16 на 17 июля, в 0.31 по Киеву. При этом его влияние ощущается уже с вечера 15 июля, предупредил астролог Влад Росс в комментарии Главреду.

Пик лунного затмения 16 июля 2019 придется на 00:40 по киевскому времени.

Лунное затмение 16.07 19: градусы

Лунное затмение 2019 июля произойдет на 24 градусах Козерога. Луна при этом противостоит Солнцу на 24 градусах Рака.

Лунное затмение в июле 2019: где можно наблюдать

Лунное затмение 17 июля 2019 года можно наблюдать на большей части территории Европы (включая Украину и Россию) и Африки. Лучше всего его будет видно в Западной Сибири и в Средней Азии.

Общая продолжительность затмения над Украиной – 5 часов и 34 минуты.

Однако влияние от этого лунного затмения ощущаться будет несколько суток: за два-три дня до него и после лучше не принимать судьбоносных решений, не предпринимать важных шагов и не проводить знаковых событий.

Более того, в этот период закладываются основы для судьбоносных событий в жизни человека.

Лунное затмение 16 июля 2019: влияние на знаки Зодиака

Лунное затмение 16 июля 2019 уже окрестили судным. Некоторые специалисты говорят, что это своего рода репетиция конца света перед глобальным катаклизмом.

Так или иначе, гороскоп на 16-17 июля 2019 для всех знаков Зодиака и впрямь не слишком оптимистичный.

Главный риск от лунного затмения сегодня – финансовый.

"В эти дни, занимаясь своим основным делом, можно "влететь" на очень крупную сумму денег в дальнейшем. Причем ситуация будет обманчива: ничто не будет предвещать ничего плохого и сложного, но все может обернуться против вас", – пояснил Росс.

Общие последствия от лунного затмения сегодня:

финансовые проблемы;

природные катаклизмы (вулканы, землетрясения);

активизация уличной преступности;

крупные транспортные происшествия;

активизация политических протестов.

Астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что нынешнее затмение – не самое удачное время для руководителей, которые могут столкнуться с откровенным "бунтом на корабле".

На бытовом уровне лунное затмение сильнее всего повлияет на женщин, предупреждает Telegram-канал Сухарева башня: "Явление произойдет почти в точной оппозиции к Венере: возрастают серьезные риски от даже самых простых косметологических процедур (не говоря уже об операциях). Кроме того, высокий риск разрывов со своей второй половиной, поэтому лучше избегать даже минимальных размолвок".

"Не хочу такого говорить, но в июле (учитывая, что бо́льшая часть месяца будет в ауре затмений) морги будут переполнены. Зато те, кто занимается предоставлением ритуальных услуг, будут процветать. В целом, июль может ознаменоваться уходом из жизни очень известных людей, может быть очень много смертей, потому что соединение Сатурна и заходящего узла в оппозиции к зодиакальному знаку Рака", – рассказал Росс.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль 2019 и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

Лунное затмение 16 июля 2019: что делать каждому знаку Зодиака

Виттрок пояснила, что при затмении можно – и нужно – искать потерянные вещи и контакты, прощать обиды и обращать внимание на знаки, которые посылают нам высшие силы.

Читайте также"Фатальная ночь": астролог предупредила об опасности серединной точки коридора затмений"А вот переезжать на новое место жительства и совершать крупные финансовые операции в это время не стоит, такие действия чреваты не прибылью, а убытками. В это время также велик риск травм, поэтому желательно соблюдать максимальную осторожность: не заниматься экстремальными видами спорта и не превышать скорость за рулем", – уточнила эксперт.

Так как лунное затмение 16-17 июля 2019 проходит в знаках Рака и Козерога, то именно им и достанется больше всего на орехи.

Ракам и Козерогам нужно быть особо осторожными со своим здоровьем.

В зоне риска еще три знака.

Львам стоит избегать ссор, особенно с близкими людьми. А Девам – постараться вовремя попросить о помощи, пока дело не приобрело совсем катастрофичный оборот.

Буквально трусить от (возможно) беспричинной злости будет Скорпионов. Им можно посоветовать просто настроиться на философский лад и перетерпеть: и это пройдет, как говорил Соломон.

А вот порадоваться влиянию лунного затмения могут Тельцы, Водолеи и Рыбы: они сейчас истинные везунчики.

Тельцы наконец смогут пожать плоды своих трудов и примерять заслуженные лавры.

Рыбы осилят любую трудность благодаря совей активности. И вот как раз им не стоит бояться принимать сейчас важное решение.

Водолеи заслужили отдых, и их никто за передышку не упрекнет. Особенно приятным это время будет, если провести его с семьей.

Лунное затмение 16 июля 2019: ритуалы

К полуночи стоит провести обряд очищения: принять душ (не ванну, "застойная" вода не подходит), выбросить лишние вещи, заодно наведя порядок в доме и т.п.