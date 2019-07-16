Бунты и склоки: астролог рассказала о смертельных опасностях лунного затмения в июле

16 июля 2019, 05:55

Во время затмения нужно держать пост, подчеркнула Валентина Виттрок.

лунное затмение
Во время затмения нужно держать пост / Getty Images

Лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля произойдет в знаке Козерога, подчеркнула астропсихолог Валентина Виттрок.

Она отметила, что Луна — символ наших чувств и эмоций, в то время как Козерог — сдержанный и эмоционально скупой знак.

"И то, что они сойдутся вместе, говорит, скорее всего, о невозможности — при всем желании — выразить свои эмоции. То есть радость или, наоборот, негодование будут бурлить внутри, но выразить их адекватно по какой-то причине внешнего или внутреннего характера мы не сможем. Поскольку нельзя загонять свои эмоции внутрь, такой диссонанс может быть чреват даже нервным срывом. Чтобы подобного не произошло, найдите возможность выразить их любым приемлемым способом", - рассказала она Фактам.

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Астропсихолог предупредила, что нынешнее затмение — не самое удачное время для руководителей, которые могут столкнуться с откровенным "бунтом на корабле": "Недовольством подчиненных, их отказом выполнять свои прямые обязанности, склоками и сплетнями внутри коллектива, которые никак не способствуют его успешной работе. Возможен и вариант, при котором сотрудники разделятся на две части: одна будет тянуть всю работу на себе, другая — откровенно пренебрегать своими служебными обязанностями. Наводить порядок в таком коллективе трудно, но необходимо, если, конечно, его руководитель хочет оставаться таковым. Меры могут быть жесткими, но должны оставаться справедливыми, иначе подчиненные его поступков не поймут".

Она отметила, что во время любого затмения нужно держать пост, но лунного это касается прежде всего. Это связано не только с самим астрологическим явлением, но и с гравитацией Земли, которая в полнолуние, как известно, самая сильная, ведь все, что мы пьем и едим в это время, моментально переходит в кровь.

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По ее словам, в отличие от солнечного затмения, во время которого принято закладывать позитивную программу на будущее, в лунное нужно избавляться от негатива, осложняющего нашу жизнь, также желательно помедитировать.

Читайте такжеЗатмения и конфликты: астропсихолог рассказала об опасностях июля-2019Виттрок добавила, что при затмении можно — и нужно прощать обиды, искать потерянные вещи и контакты и обращать внимание на знаки, которые посылают нам высшие силы.

"А вот переезжать на новое место жительства и совершать крупные финансовые операции в это время не стоит, такие действия чреваты не прибылью, а убытками. В это время также велик риск травм, поэтому желательно соблюдать максимальную осторожность — не заниматься экстремальными видами спорта и не превышать скорость за рулем", - резюмировала она.

Напомним, ранее астролог рассказал о влиянии лунного затмения.

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