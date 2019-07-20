Доктор Комаровский сказал, какую свинину давать детям

Детям стоит давать качественную свинину умеренной жирности, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в рацион детей лучше включать качественную свинину умеренной жирности.

Свинина не несет опасть для ребенка, написал доктор Комаровский в Instagram.

По словам эксперта, если религия позволяет принимать в пищу свинину, ее стоит есть.

"…Ничего здесь опасного, вредного нет. Если ребенок хочет есть мясо, если у вас есть доступ к качественной умеренной жирности свинине, — ребенку можно это давать", — отметил эксперт.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что есть пять принципов безопасного питания. Врач отмечал, что первый принцип безопасного питания — соблюдайте чистоту, второй — отделение сырого от готового, а третий — тщательная термическая обработка продуктов.