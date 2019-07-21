Исследователи назвали предвестников инсульта и инфаркта

Повышенное давление может стать причиной преждевременной смерти / Фото: pixabay.com

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что систолическое (в момент сокращения сердца) и диастолическое давление (во время расслабления сердечной мышцы) может привести к смерти человека от инсульта или инфаркта.

Специалисты из США проанализировали показатели 1,3 млн людей с 2007 года.

Исследователи обработали 36 млн различных показателей. Они полагают, что диастолическим давлением нельзя пренебрегать, как считалось ранее. Оба показателя артериального давления напрямую связаны с риском возникновения инфаркта или инсульта.

Важным риском также названа внезапная утрата обоняния у людей пожилого возраста. Отмечается, что это может стать предвестником смерти на протяжении десяти лет.

Напомним, ученые с помощью татуировок в скором будущем начнут выявлять коварные недуги.