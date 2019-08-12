Неделя аварий и майданов: астролог рассказал, чего ждать 12-18 августа

12 августа 2019, 06:34

Эксперт предупредил об опасностях недели.

гороскоп
Росс составил гороскоп на неделю

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 12-18 августа.

С 12 по 14 августа будет сложный период. Связано это будет с тем, что две дальние планеты накануне изменили свое движение: Юпитер стал директным, а Уран - ретроградным. Поэтому в начале недели можно почувствовать психологическое напряжение, начнется депрессия, подавленность", - сказал Росс в комментарии Главреду Росс.

В первые дни недели могут возникать сложности со здоровьем.

"Это будет "нервнопаралитический период", когда планеты начнут разворачиваться. Поэтому до 15 августа в зоне риска будут сердечники", - предупредил он.

Читайте такжеЧерный день: астролог предупредил о худшей дате августаТакже в течение недели нужно быть внимательными на дороге - высока вероятность попасть в аварию.

"С 12 по 17 августа будет повышенная аварийность, когда Меркурий будет в квадрате к Урану", - заявил эксперт.

В то же время неделя будет благоприятной для совершения покупок.

"Меркурий будет директным. Поэтому прямо с понедельника, 12 августа, можно смело отправляться на шопинг. Единственное – с 14 по 19 августа лучше не покупать электронику", – отметил астролог.

По прогнозам Росса, в это время будут происходить большие перемены во внутренней политике и на мировой арене.

"Будут хлестать большие амбиции. Мы можем увидеть новые политические тренды. Также где-то могут начаться протесты или майданы, возможна и смена власти. Это необязательно будет касаться Украины", - уточнил астролог.

Росс напомнил, что 15 августа нас ждет период полнолуния.

"Символ полнолуния – Бегущая собака, что сулит дружелюбие, теплые отношения, любовь и брак. Именно с этого полнолуния начнется соединение Венеры и Марса, потому, начиная с 15 августа можно играть свадьбы", - рассказал астролог.

Читайте такжеДобряки и злюки: астролог назвал самые колючие и самые добродушные знаки Зодиака"В этот период возможны яркие и радостные события. Это время для развлечений, большой любви, неожиданных встреч с теми, кто впоследствии станет возлюбленным, возможна любовь с первого взгляда", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.

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