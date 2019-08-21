Дети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков Зодиака / Svopi

Астрологи давно вычислили совместимость знаков Зодиака в любви и браке, определив заодно, у кого рождаются одаренные дети.

В лидеры выбились 5 пар, шанс у которых зачать и воспитать гения наиболее высок.

У каких знаков Зодиака рождаются умные дети

Совместимость знаков Зодиака: Овен и Скорпион

Потенциал своим детям эти родители передают в наследство очень высокий. Дети у них рождаются целеустремленные, с высоким интеллектом, который проявляют уже в раннем детстве.

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У этих знаков Зодиака дети рождаются одаренные: с разносторонними интересами и многочисленными талантами. У них хорошо развита логика. И в то же время творческого дара эти малыши тоже не лишены.

Главная опасность тут – что увлечений подчас бывает слишком много. Поэтому крайне важно вовремя определиться с направлением (не без помощи родителей, конечно) и сосредоточиться на чем-то самом важном.

Совместимость знаков Зодиака: Лев и Стрелец

От этого союза дети рождаются разносторонние, талантливые и с высоким интеллектом. Учатся хорошо. И просто-таки жаждут успеха – причем добиваются его еще в школьные годы. Учиться чему-то новому стараются до самой старости.

Совместимость знаков Зодиака: Козерог и Весы

Эта пара знаков Зодиака рождает очень много высокопоставленных чиновников и управленцев.

А всё дело в том, что у них дети рождаются трудолюбивые и упорные. А еще – уверенные в своих силах. Это в первую очередь и помогает им не только грызть гранит науки, но и выгрызать себе тепленькое местечко под солнцем.

Читайте такжеАстролог рассказала, когда рождаются самые одаренные детиПри этом корыстными и черствыми этих ребят тоже назвать нельзя. Друзья и коллеги ценят детей этой зодиакальной пары за их таланты. Уважение окружающих вызывает и их умение добиваться поставленной цели. Причем за что бы они не взялись – результаты проявляются практически сразу.

Совместимость знаков Зодиака: Рыбы и Телец

Благодаря противоположности характеров родителей сами дети в таком союзе вырастают личностями разносторонними: умеют и бизнес строить, и творческой жилки не лишены. Так что широкий кругозор заложен в них едва ли не генетически.

Причем у них нет проблем с совмещением творчества с бизнесом. То есть они вполне могут успешно зарабатывать и на искусстве.

Кому-то со стороны такие дети рискуют показаться медлительными. Но на самом деле основательность в делах – их делам идет только на пользу.

С кем лучше иметь детей: таблица знаков Зодиака

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С кем лучше иметь детей: таблица знаков Зодиака