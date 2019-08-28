Капец сосудам: магнитная буря в сентябре 2019 станет мощнейшей за последнее время

28 августа 2019, 06:34

Сентябрьские магнитные бури – как влияют и как защититься, выяснил Главред.

Магнитная буря в сентябре 2019 станет мощнейшей за последнее время
Магнитная буря в сентябре 2019 станет мощнейшей за последнее время / bashinform.ru

Не только метеозависимых, но даже и здоровых людей в начале сентября 2019 ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения. Многие будут жаловаться на усталость, раздражаться без причины. Возможны приступы озноба.

Всему виной магнитная буря с 31 августа на 2 сентября 2019, пик которой придется на 1 сентября. Она станет мощнейшей за последнее время.

Причем уровень угрозы только растет.

Если неделю назад эксперты оценивали магнитную бурю 1 сентября в 4-5 баллов (G1), то последние данные демонстрируют уже 6 баллов и уровень G2.

Это значит, что барахлить может даже техника. Остается надеяться, что этим метеоудар и ограничится.

Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням
Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням
Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням
Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням

Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням

Сильная магнитная буря 1 сентября 2019 – не единственная в этом месяце. Магнитная активность в сентябре 2019 выглядит так:

  • 1 сентября – мощнейшая магнитная буря, симптомы которой начнут ощущаться еще накануне: стоит хорошенько выспаться, не перетруждаться и не нагружать желудок тяжелой пищей;
  • 2 сентября – магнитная буря пойдет на спад: могут еще наблюдаться проблемы со сном (бессонница или же, наоборот, сонливость), работать будет тяжело из-за проблем с концентрацией и общей усталости, также стоит запастись таблетками орт головной боли и мигреней;
  • 3-5 сентября – затухание магнитной бури, то есть слабые магнитные возмущения, когда стоит внимательно следить за своим здоровьем и не затягивать с лечением возможных симптомов;
  • 6-7 сентября 2019 – магнитные возмущения до 3 баллов: нужно следить за давлением и быть особо внимательным тому, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы, от повышенных физнагрузок лучше отказаться.

Во остальном нас ждет довольно спокойный месяц.

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Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют такие симптомы:

  • сонливость или, наоборот, бессонницу;
  • внезапное ухудшение самочувствия,
  • раздражительность,
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

Перво-наперво внимание стоит обратить на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания, ведь это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

По словам психолога Ирины Чуевой, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, нужно укреплять свое здоровье. 

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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