Интуитивное питание: основные принципы, как следовать "диете без диет"

3 сентября 2019, 03:44

Интуитивное питание поможет ощущать настоящий голод, отличая его от голода психологического.

Диетолог назвала главные принципы интуитивного питания / 1zoom.ru

Диетолог Елена Кален уверяет: если получится научиться интуитивному питанию, то можно есть все подряд, не набирая вес.

На своей странице в Instagram обьяснила, что такое интуитивное питание, назвала его главные принципы и рассказала, как похудеть без диет.

Интуитивное питание — это умение слушать свое тело и давать ему ровно то количество пищи, которое оно просит. В отличие от диет при данном подходе нет ограничений по продуктам и строгих временных запретов.

Кто придумал питаться по интуиции?

Модель интуитивного питания начала развиваться в 70-х годах, когда диетологи и психологи заметили одну интересную закономерность у людей, снижающих вес — чем больше человек себя сдерживает и контролирует свое питание, тем чаще срывается и набирает вес.

Исследования показали, что традиционные диеты не приносят стабильного результата. При сильном стрессе легко можно свести к нулю все старания и вернуться к старым привычкам, т.к. еда неразрывна связана с нашими эмоциями. Поэтому был разработан новый подход, основанный на уважении и заботе о своем теле и развитии навыка управления эмоциями.

Важно, что интуитивное питание заложено в нас природой, но из-за развития цивилизации, "культа еды" и маркетинга, люди перестали следовать сигналам тела и начали путать физический голод с эмоциональным, из-за чего и начало расти число людей с лишним весом.

Принцип №1. Без диет

Многие желающие постройнеть верят, что обязательный завтрак, запрет на употребление пищи после 18:00 и питание в рамках одной калорийности навсегда сделают их тело идеальным. Однако любая диета приводит к срывам, потому что человек игнорирует естественные потребности тела, терпит голод или ест тогда, когда голода нет. Организм же стремится вернуться к своим естественным настройкам и начинает противодействие искусственным системам питания.⠀При переходе на интуитивное питание важно помнить о том, что наше тело мудрое и раз ему хочется что-то, значит, именно этот продукт и именно в это время суток ему нужен для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Но важно отличать физиологическое желание тела от психологического желания головы. Именно этому чувствованию и учит интуитивное питание.

Принцип №2. Питание по голоду

Люди с лишним весом часто путают голод с жаждой или нехваткой эмоций. Так многие принимают решение съесть что-то, когда на самом деле хочется расслабиться, отдохнуть или получить удовольствие. Это не имеет никакого отношения к физическому голоду.⠀Чтобы отличать ложное желание поесть от настоящего, стоит помнить: голод - физиологический процесс, который ощущается именно в желудке и всегда исчезает после приема пищи. Ни ощущения в груди, ни головная боль, ни тремор не являются голодом, это симптомы других процессов в организме.

Принцип №3. Уважение к своему телу

У некоторых людей путь к стройности напоминает военные действия. Они не просто не уважают свое тело, но и постоянно критикуют его. При переходе на интуитивное питание не нужно с собой бороться, важно научиться любить и принимать себя. Постарайтесь ввести в привычный режим действия, которые принесут телесные радости.⠀Например, можно освоить практику самомассажа использовать скраб в душе. В течение дня желательно замечать первые признаки усталости, учиться расслабляться, учится понимать свои эмоции принимать их и работать с ними, чтобы создавать наиболее комфортный психологический фон в своей жизни. В этом помогут медитативные практики и обучение интуитивному питанию.

Принцип №4. "Вредная" и "полезная" еда

Один из важных принципов питания по интуиции — перестать делить еду на вредную и полезную. Существуют лишь те продукты, в которых нуждается или не нуждается тело. Наш организм мудрый, если ему предоставить большой выбор продуктов, то он не будет "требовать" в неограниченных количествах фаст-фуд и сладости. Это, чаще всего, психологическое желание, с которым можно и нужно работать.⠀Люди, которые возвращаются к интуитивному питанию отмечают, что количество сладостей в рационе сильно уменьшается, а овощей и фруктов, которые ранее казались невкусными, теперь становиться больше и они приносят насыщение и удовольствие.

Принцип №5. Как не сьесть лишнего?

Важно не только начинать есть при голоде, но и заканчивать прием пищи ровно в тот момент, когда голод утолен. Сытость сразу после приема пищи говорит о том, что человек уже съел лишнего и часть еды отправится пополнять жировые запасы.⠀Ощущение насыщения приходит спустя 15-20 минут после еды. Многие об этом знают, но привычки доедать все, что на тарелке или съедать, чтобы не испортилось, не дают следовать этому принципу.

Ранее эксперт рассказал, как воспитать у детей правильное отношение к еде.

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