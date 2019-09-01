Эксперт рассказал, как воспитать у детей правильное отношение к еде

Эксперт рассказал, как приучить ребенка к правильному питанию / УНИАН

Бодибилдер, фитнес-блогер, тренер Дмитрий Путылин, который в спорте более 26 лет, рассказал, как воспитывать у детей правильное отношение к еде.

На своей странице в Instagram он привел советы, основанные на результатах более 100 исследований, которые помогут воспитать у ребенка положительные отношения с пищей.

Не совершайте интуитивную ошибку - не заставляйте есть детей "здоровую и правильную" еду. Сейчас они, может быть, под вашим давлением и съедят овощи, но в будущем из-за этого принуждения могут сформироваться негативные отношения с подобной едой. Будьте ролевой моделью - вместо того, чтобы принуждать есть, например, овощи, станьте примером - ешьте их сами. Покажите правильное направление в выборе еды. Не вознаграждайте за то, что ребенок съел "правильную" еду. Не давайте конфету за то, что он съел кашу. Ценность конфеты возрастет, а ценность каши сойдет на нет. Чаще показывайте детям, как растет еда, водите их в сад и огород при возможности. Просите их ухаживать за овощами и фруктовыми растениями. Дети на тактильном уровне привыкают к этой еде. Не рассказывайте о полезной еде, а сделайте так, чтобы она всегда была у вас на столе. Дети, привыкшие к тому, что они едят дома, чаще будут выбирать привычную еду и вне его. Готовьте дома. Если вы кормите ребенка сырым сельдереем, конечно, пицца и пончики на прогулке ему покажутся в миллион раз вкуснее. Покажите ему, что и приготовленная дома еда может быть очень вкусной. Учите готовить ребенка. Это обучение заинтересует его изучать новые продукты и увеличит процент здоровой пищи в его рационе.

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