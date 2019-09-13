Пятница 13 "ударит" по трем знакам Зодиака: к чему готовиться

Пятница 13 "ударит" по Скорпионам, Близнецам и Рыбам / rabstol.net

Пятница 13 2019 окажет негативное воздействие на представителей трех знаков Зодиака - Скорпион, Близнецы и Рыбы.

Скорпионов "отвернет" от общения с окружающими из-за задач, которые их беспокоят, пишет SlovoFraza.

Издание отметило, что представителям этого знака сегодня стоит побыть в одиночестве и разобраться задачами.

Гороскоп на сегодня советует и Близнецам побыть наедине с собой и отказаться от посещения людных мест. Если на пятницу 13 запланированы какие-либо мероприятия, то на них нужно быть предельно осторожными и внимательными.

Рыбам стоит быть готовыми к изменениям и после них не суетиться и не паниковать. "…лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее", - отмечается в материале.

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