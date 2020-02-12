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В новом DLC для The Division 2 игроки отправятся в разрушенный Нью-Йорк

12 февраля 2020, 12:43

В Нью-Йорке разворачивались события первой части The Division, и теперь игроки смогут посетить город еще и в сиквеле.

Официальный арт дополнения Warlords of New York
Официальный арт дополнения Warlords of New York для Tom Clancy's The Division 2 / Ubisoft

Ubisoft официально представила первое крупное дополнение для Tom Clancy's The Division 2. Оно получило название Warlords of New York (Воители Нью-Йорка), в котором игрокам предстоит отправиться в город из первой части The Division.

По сюжету дополнения Аарон Кинер, злодей из первой части, хочет заразить Нью-Йорк новым вирусом. Задача игроков - не дать ему это сделать. Для этого предстоит очень много пострелять в одном из красивейших городов США.

Tom Clancy's The Division 2 - трейлер дополнения Warlords of New York

Tom Clancy's The Division 2 - геймплей дополнения Warlords of New York

С дополнением в игре появятся два новых региона - Нью-Йорк и Вашингтон. Первый разделен на четыре района - финансовый квартал, два моста, Бэттери-парк и административный центр. Сражаться нужно будет с бандитами и наемниками Кинера.

С выходом дополнения максимальный уровень агентов повысится до 40, а новые игроки смогут сразу прокачаться до 30 уровня. Само собой, не обойдется без огромного количества новой экипировки.

У дополнения Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York дата выхода уже известна. Оно появится на PC, Xbox One и PS4 3 марта.

Tom Clancy's The Division 2 дата выхода - 12 марта 2019 года. Игра рассказывает об опасной эпидемии в США, которая почти уничтожила государство. Теперь оперативникам правительства необходимо восстановить порядок в стране. Division 2 принадлежит к особой серии игр Ubisoft, вдохновленной творчество писателя Тома Кленси (Tom Clancy). Том Кленси умер 1 октября 2013 года.

The Division 2 - системные требования

Минимальные:

  • ОС - Windows 7, 8, 10;
  • Процессор - AMD FX-6350 или Intel Core i5-2500k;
  • Видеокарта - AMD Radeon R9 270 или NVIDIA GeForce GTX 670;
  • Оперативная память - 8 гигабайт;
  • DirectX -11 или 12.

Рекомендуемые:

  • ОС - Windows 7, 8 или 10;
  • Процессор - AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4790;
  • Видеокарта - AMD Radeon RX 480 или NVIDIA GeForce GTX 970;
  • Оперативная память - 8 гигабайт;
  • DirectX - 11 или 12.
Ubisoft Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York
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