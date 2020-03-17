Слух: Apple разрабатывает бюджетный смартфон размера Plus

Предполагаемый дизайн iPhone 9 / iPhones.ru

Слухи о новом бюджетном смартфоне Apple, который станет развитием идей iPhone SE, ходят уже давно. Но очередная информацию говорит о том, что загадочный iPhone 9 получит еще и Plus-версию с увеличенным экраном.

Об этом сообщил сайт 9to5Mac, известный своими сливами информации по поводу продукции Эпл. Именно он и обнаружил в коде iOS 14, что Айфон 9 может получить Plus-версию, как это делается со всеми основными смартфонами компании.

Читайте такжеИз-за коронавируса Apple представит новые модели iPhone исключительно онлайнОбычный iPhone 9 (или iPhone SE 2, точно название пока никто не знает) будет размеров в 4.7 дюймов, а версия Plus - в 5.5 дюймов. Дизайном она будет напоминать iPhone 8 Plus.

При этом предполагаемые iPhone 9 характеристики уже известным. В смартфон установят процессор A13, который используется в iPhone 11. Но по дизайну телефон будет напоминать классические модели Айфон, то есть начиная с iPhone 6 и выше. Камера в нем тоже будет одна. В iPhone 9 будет сканер отпечатков пальцев Touch ID, а также возможность считывать чипы NFC без открытия приложений.

iPhone 9 цена тоже пока не раскрывается, но аналитики предполагают, что она составит 399 долларов (10640 гривен). В таком случае iPhone 9 Plus цена будет где-то на 100 долларов дороже, то есть 499 долларов (13310 гривен).

iPhone 9 дата выхода не не называется.

Ранее мы рассказывали, что в сеть утек код iOS 14. И в нем нашли информацию почти о всех ближайших анонсах Apple.