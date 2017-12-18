В США создают суперрастение, которое спасет планету от изменения климата

В США биолог Джоан Чори из Калифорнийского университета занимается селекцией растения, способного накормить голодающих планеты и спасти мир от изменений климата.

Она рассчитывает, что устойчивая к засухам и наводнениям культура, по вкусу напоминающая горох нут, будет поглощать в 20 раз больше углерода, чем обычные многолетние растения.

Новое суперрастение будет содержать суберин — вещество, способное удерживать углерод в течение сотен лет. В природе это вещество содержится в прибрежных травах.

Согласно подсчетам Чори, достаточно засеять этим растением участок размером с Египет, чтобы сократить выбросы CO2 на планете. На создание революционной культуры потребуется около 10 лет и 50 млн долларов.

Джоан Чори известна в научном мире громкими открытиями. Она изобрела новый способ выращивания растений без света, изменяя ДНК семян, а также обнаружила новый класс растительных гормонов.

Напомним, ранее В NASA на видео показали изменения Земли за 20 лет.