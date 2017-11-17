Ученые засняли на видео огромную озоновую дыру над Антарктидой

Ученые-климатологи завершили очередной этап исследования изменений озонового слоя Земли и сделали на основе своих наблюдений анимационное видео, показывающее гигантскую озоновую дыру над Антарктидой.

Исследователи также обнаружили, что содержание озона в атмосфере начало постоянно возрастать после 1997 года, передает "Европейское космическое агентство".

Такую динамику климатологи связывают с принятием неотложных мер по сокращению выбросов фторхлоруглеводородов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые со всего мира назвали главную угрозу для Земли.