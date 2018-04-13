Секс-роботов научат отказывать мужчинам в интиме

Разработчики секс-роботов пообещали задуматься о том, чтобы научить свои изделия отказывать мужчинам в интиме и даже о том, чтобы анимированные секс-куклы получили права, которые бы гарантировали им безопасное отношение со стороны покупателей.

Поводом для этого стал случай с секс-роботом Самантой, которая пострадала от избыточного внимания мужского пола на ярмарке секс-игрушек в Австрии — разгоряченные мужчины оторвали Саманте два пальца на одной из рук, что стало поводом для недешевого ремонта, пишет vistanews.

В то время как многие специалисты уверены, что права для роботов являются бессмыслицей, ряд юристов и энтузиастов настаивают, что взаимоотношения между секс-роботом и его покупателем должны выстраиваться на правовой основе, подобно взаимоотношениям между секс-работниками и их клиентами.

Напомним, ранее сообщалось, что робот София украсила обложку журнала Cosmopolitan.