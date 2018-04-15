Супервулканы могут погубить человечество

Земля рискует регулярно страдать от постоянных извержений вулканов, при этом старт активности таких супервулканов, как Йеллоустоун и за считанные часы они смогут превратить часть земного шара в территорию, полностью непригодную для жизни.

По мнению экспертом, таяние ледников и общий рост температурных показателей на планете уже в ближайшие десятилетия спровоцирует начало крупных извержений вулканов, которые ранее считались неактивными. Ученые уверяют, что одним из факторов в этом может стать таяние арктических льдов. Они лишь усугубят ситуацию. Специалисты добавили, что человечество собственными стараниями приближает глобальную катастрофу каждый день.

Изменения климата окажут влияние даже на те вулканы, чья активность ранее считалась гипотетической. К таким относят вулкан Мигер, который располагается на территории Британской Колумбии и Канады. Его последнее извержение произошло более двух тысяч лет тому назад, пишет sciencealert.com.

Первыми начнут свою "канонаду" уже известные источники извержений из Тихоокеанского вулканического огненного кольца. В нем, как известно, находится 328 действующих вулканов.

Напомним, ранее были опубликованы уникальные фото и видео с места извержения вулкана на Суматре.