Илон Маск собрался модернизировать свою ракету с помощью воздушного шарика

Создатель SpaceX Илон Маск выдвинул "безумную", по его словам, но весьма креативную идею – возвращать вторую ступень ракеты на Землю с помощью воздушного шарика.

"Прозвучит безумно, но… SpaceX попробует вернуть верхнюю ступень ракеты, замедлив ее с орбитальной скорости при помощи огромного воздушного шарика", – написал Маск в своем Twitter.

И чуть позже добавил: "И посадим ее на надувной батут".

Маск рассчитывает, что воздушный шар поможет создать "гигантский объект". Тот в свою очередь замедлит верхнюю ступень, "снизив баллистический коэффициент на два порядка".

Как известно, на данный момент у SpaceX есть проблемы с возвращением ступеней их ракет на Землю: их приходится просто затапливать в несудоходной части Тихого океана. Однако Маск уже делился планами, что в будущем намерен сажать их на специальную баржу.

При этом Маск не уточнил, о ступенях какой ракеты – Falcon 9 или какой-то другой – идет речь.

