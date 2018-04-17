Илон Маск собрался модернизировать свою ракету с помощью воздушного шарика

Создатель SpaceX Илон Маск выдвинул "безумную", по его словам, но весьма креативную идею – возвращать вторую ступень ракеты на Землю с помощью воздушного шарика.

"Прозвучит безумно, но… SpaceX попробует вернуть верхнюю ступень ракеты, замедлив ее с орбитальной скорости при помощи огромного воздушного шарика", – написал Маск в своем Twitter.

И чуть позже добавил: "И посадим ее на надувной батут".

Маск рассчитывает, что воздушный шар поможет создать "гигантский объект". Тот в свою очередь замедлит верхнюю ступень, "снизив баллистический коэффициент на два порядка".

Как известно, на данный момент у SpaceX есть проблемы с возвращением ступеней их ракет на Землю: их приходится просто затапливать в несудоходной части Тихого океана. Однако Маск уже делился планами, что в будущем намерен сажать их на специальную баржу.

При этом Маск не уточнил, о ступенях какой ракеты – Falcon 9 или какой-то другой – идет речь.

This is gonna sound crazy, but … — Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.

And then land on a bouncy house — Elon Musk (@elonmusk) 16 апреля 2018 г.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.

Напомним, Илон Маск хочет выпустить на орбиту тысячи спутников и создать сеть скороского интернета.

Ранее Илон Маск предупредил человечество о вечной диктатуре искусственного интеллекта. Коммерсант решил поделиться своим пессимистическим прогнозом со всеми людьми.