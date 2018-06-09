Астрологи назвали недостатки каждого знака Зодиака

Овны находятся под покровительством агрессивной планеты — Марса, что обеспечивает им импульсивность, сильный нрав и один из самых взрывных характеров. Овны нетерпеливы, слишком импульсивны, в порыве ярости не умеют держать язык за зубами, из-за чего нередко наживают себе врагов. Еще одним недостатком этого знака является их влюбчивость. Влюбляются Овны настолько часто, что их постоянному партнеру (если такой есть) придется набраться терпения и дождаться, пока Овен наконец определится.

Главный недостаток Тельца - это нежелание признавать собственные ошибки - их ни за что не переубедить и не уличить в проступках. Они обладают огромным самомнением, считают себя самыми важными и нужными. Тельцы также упрямы и крайне болезненно относятся и к критике, даже если она заслуженная. Представители этого знака склонны игнорировать проблемы и искать максимально легкие пути ее решения.

Читайте также: Названы суперсилы каждого знака Зодиака

Близнецы очень двуличные. Они легко могут ненавидеть под маской добродушия. Близнецы зациклены на работе, поэтому родных и друзей этот знак легко ставит на второй план ради достижения цели. Они спонтанны, их настроение часто меняется. Близнецы склонны беспокоиться по незначительным вопросам, способны "вытрясти душу" из другого человека, если им что-то потребуется. Не умеют справляться с собственным стрессом и легко впадают в депрессию. А самым гадким качеством этого знака является самолюбование и чрезмерная болтливость. Так что доверять им сокровенные секреты – не самая лучшая затея.

Раки крайне болезненно относятся ко всему новому, а по жизни они - пессимисты. Осторожность, нерешительность и паранойю можно смело назвать недостатками этого Знака. Представители этого знака страдают от частой смены настроения, бывают чересчур эмоциональны и чувствительны. Минимальное замечание может надолго выбить их из колеи. Рак до неприличия обидчивый, но никогда не скажет об этом прямо. Кроме того, представители этого знака очень хотят руководить окружающими людьми и поэтому часто лезут в чужие дела, даже если в этом нет никакой необходимости.

Львы – это короли эгоизма и высокомерия с диктаторскими замашками. Они возносят себя на высоченный пьедестал, с которого их уже никому не спихнуть. Львы очень требовательны к себе и совершенно безжалостны к промахам окружающих. Они нетерпеливы, упрямы и не терпят обид. Представители этого знака очень легко заводятся, да так сильно, что не слышат своих собеседников. Все, что Львы делают в этой жизни, направлено исключительно на их личную выгоду.

Читайте также Астрологи назвали самые эгоистичные знаки Зодиака

Дотошность и занудство Дев нередко переходит все границы, нарушая личное пространство других людей. Они во всем видят подвох, поэтому ко всем относятся предвзято. Кроме того, Девы просто обожают сплетни и не прочь порыться в чужом "грязном белье". Девы — прирожденные хамелеоны, способные подстроиться под любые условия и выдать себя за того, кем они не являются. Представители этого знака критикуют всех и всегда. Чересчур "строгий" характер доставляет им немало проблем в повседневной жизни. Девы – грубы и несдержанны, а еще страшные пессимисты.

Главный минус Весов – нерешительность. Они совершенно не умеют принимать решения. Весы привыкли прятаться за маской, скрывая свое истинное лицо. Это обусловлено сомнениями, которые постоянно терзают Весов. Будучи общительными, они, тем не менее, замкнуты и редко пускают кого-то в свой внутренний мир. Представители этого знака нетерпеливы и ненадежны, часто еще и ленивы.

Скорпионы - страшные манипуляторы, критиканы и короли интриг. Они считают, что только силой и властью можно добиться успеха. Никому не доверяют, поэтому очень скрытны. Реализуя свои планы, Скорпион вряд ли сделает исключение для чего-то или для кого-то. Представители этого знака – диктаторы, они любят контролировать не только свою жизнь, но и чужую. Скорпионы чересчур язвительные, ревнивые и мстительные. Они не успокоятся пока не ответят своему обидчику, порой безжалостно, а иногда даже подло.

Читайте также Астрологи назвали самые неверные знаки Зодиака

Стрельцы - самый злопамятный знак Зодиака. Они обязательно запомнят обиду и в мелких подробностях. Их изменчивый темперамент, чрезмерная опека и требовательность часто раздражает близких. Представители этого знака эмоциональны и часто склонны к необдуманным поступкам. Готовы наобещать вам горы, а на деле, увы, дай бог, если выполнят половину. Стрельцам также не мешало бы поучиться тактичности и уважению личного пространства других. Оказав им услугу, ты не услышишь благодарности, потому что Стрелец будет уверен, что он это заслужил.

В пессимизме Козерогам нет равных. Своим нытьем они не только окружающих доводят до исступления, но даже самих себя. Хотя они очень застенчивы, но при этом горды и высокомерны. Козероги очень требовательны — не только к самим себе, но и к другим. Представителей этого знака лучше не обижать, иначе есть вероятность того, что они вам отомстят.

Водолеи – очень закрытый знак Зодиака. Он очень чтит личное пространство, поэтому, если вам повезет и у него будет хорошее настроение, то он позволит подойти к нему поближе. Имея в голове кучу планов, Водолеи чрезмерно погружены в них, что влияет на их изолированность от всего мира. Однако они нетерпеливы, часто слабовольны, поэтому большая часть этих грандиозных проектов так и остается в их головах, не найдя реализации в жизни. Себя они считают экспертами, поэтому не скупятся на советы и обожают умничать.

Непостоянство — главный недостаток Рыб. В погоне за новыми ощущениями они могут забыть о каких-то моральных устоях общества и исчезнуть из вашей жизни так же спонтанно, как в нее ворвались. Рыбы сильно зависят от чужого мнения, вот почему их так легко обидеть или задеть неосторожным высказыванием. Они часто сомневаются в принятых решениях, боятся ошибок. Рыбы многое делают на эмоциях и всегда преувеличивают. Возможно, среди Рыб бывают и акулы, но в большинстве случаев это ленивые караси, плывущие по течению. При этом имеют такие запросы, что никакая золотая рыбка не сможет их удовлетворить.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.