Психолог объяснила, почему у детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик

Психолог Наталья Холоденко утверждает, что у детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик.

Зависимость от устройств является классической наркоманией, говорится на странице эксперта в Instagram.

"Дети и гаджеты. Коротко: отнимайте и не развлекайтесь сами. Не разрешайте кушать и смотреть мультики. Не больше 2 часов в день в возрасте от 6 лет", — отмечается в сообщении.

Ранее Наталья Холоденко сообщала, что детей нельзя заставлять доедать, когда ребенка заталкивают едой, он привыкает чувствовать себя принужденным к чему-либо в жизни, "это психология раба".