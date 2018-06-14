Астрологи назвали главные болезни знаков Зодиака

14 июня 2018, 06:28

Ученые рассказали, чем болеют разные знаки Зодиака.

Козерог - самый слабый знак в плане здоровья

Астрологи выяснили, что многие болезни людей являются кармическими, то есть напрямую связаны с тем, под влиянием какой планеты находится человек. Так, оказалось, что самым "больным" знаком является Козерог, а самое крепкое здоровье у Львов.

Болезни Овнов

Управляющей планетой этого знака является Марс. Он соответствует верхней части головы, а значит проблемы со здоровьем, подстерегающие Овнов, кроются именно в этой области. Различные воспаления, инфекции лор-органов, невралгии – все это подстерегает их на каждом шагу. Из психологических проблем есть опасность раздражительности и неврозов.

Болезни Тельцов

Тельцы – достаточно выносливый знак Зодиака, который имеет врожденный иммунитет практически ко всем болезням. Главная "болезненная" точка Тельца – горло, поэтому к нему постоянно липнут ангины, ларингиты и прочие неприятности, связанные с этим органом. Реже, но все-таки довольно часто у них встречается полнота, сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой.

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Болезни Близнецов

Покровителем этого знака является Меркурий – планета, которая связана с нервными окончаниями и той областью головного мозга, которая отвечает за процесс мышления. Поэтому Близнецы страдают от расстройств нервной системы, вегетососудистой дистонии, бессонницы. Еще одно слабое место Близнецов – это речь и зрение. Среди представителей этого знака много людей, страдающих от близорукости или заикания.

Болезни Раков

Покровитель этого знака – Луна, которая отвечает за органы пищеварения, поэтому кармически Раки предрасположены именно к заболеваниям желудка и пищевода. Женщины-Раки, несчастные в семейной жизни, часто получают проблемы в "женской" области, связанные с молочными железами и половыми органами.

Болезни Львов

Львами управляет Солнце, а оно символизирует жизненную силу, энергетические потоки, любовь, созидание. Поэтому кармические болезни Львов могут быть связаны только с сердцем.

Болезни Дев

Знак Зодиака Дева сам по себе отвечает за область здоровья. Его управители – Прозерпина и Меркурий, тесно связаны с иммунной системой и левым полушарием мозга. Все проблемы со здоровьем начинаются у Дев с кишечника, но затем быстро прогрессируют на другие области, и в первую очередь на нервную систему.

Болезни Весов

Весы рождены под сильным управителем - Хироном, который тесно связан с социальной жизнью и взаимоотношениями между людьми. Когда у Весов несчастливая личная жизнь, полная разочарований и неудач, их здоровье начинает ухудшаться. Сначала проявляются болезни почек, поясничного отдела позвоночника или нервной системы, а уж потом они переходят на эндокринную систему и постепенно поражают весь организм.

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Болезни Скорпионов

Планета Скорпионов – могущественный Плутон, который управляет тайнами, эзотерическими знаниями, сексуальной сферой, глубинными трансформациями и смертью. Именно поэтому если Скорпион не выплескивает скопившуюся энергию через секс, экстремальные поступки и опасные ситуации он начинает заболевать. Страдают в таком случае его мочеполовая и эндокринные системы, а также психика. Главные его болезни – это венерические заболевания, внематочные беременности, злокачественные опухоли и заболевания прямой кишки.

Болезни Стрельцов

Управителем людей, рожденных под знаком Стрельца, является Юпитер. Это небесное светило во все времена связывали с удачей, справедливостью и счастьем. Несмотря на врожденное хорошее здоровье, они все-таки имеют слабую область – это печень. Также возможны проблемы с тазом и бедрами (переломы, вывихи, ущемления нервов). У некоторых Стрельцов есть склонность к ожирению и склеротическим изменениям, которые могут спровоцировать инсульты.

Болезни Козерогов

Человек, рожденный под знаком Козерога, обычно начинает болеть еще в детстве. И это неспроста, так его покровитель – планета Сатурн – считается достаточно "злым" светилом. Проблемы у Козерогов обычно связаны с позвоночником и суставами. Постоянные вывихи и переломы, артриты и артрозы, радикулит и остеохондроз – все это самые частые недуги этого знака. Его второй управитель – Уран – лишь усиливает влияние Сатурна, поэтому Козерога можно назвать самым болезненным знаком.

Болезни Водолеев

Водолею покровительствует две планеты: Уран заряжает его слишком мощной энергией, а Меркурий отвечает за нервную систему, поэтому и проблемы со здоровьем в первую очередь начинаются у него именно с нее. Наиболее частые недуги Водолеев – нервные расстройства, бессонница, тревожность, соматические заболевания. Также перенапряжение может перейти на сердце, желчный пузырь, кровеносную систему и привести к судорогам ног, тромбофлебитам, инсультам и инфарктам. Представителей этого знака Зодиака чаще, чем других, преследуют такие несчастные случаи, как удары током, радиация, попадание молнии.

Болезни Рыб

Рыбам покровительствует Нептун – планета, которая связана с абстрактным мышлением.  Поэтому главные болезни этого знака – это алкоголизм и наркомания. Также Нептун отвечает за лимфатическую систему, которая тесно связана с иммунитетом. Когда иллюзорный мир Рыб рушится – их лимфатическая система засоряется, что приводит к экземам, псориазу и аллергическим реакциям. Также Рыбы очень подвержены нарушениям психики, и нарушение внутренней гармонии ведет их к бессоннице, навязчивым состояниям, психозам. Еще одна слабая область – стопы.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака живут дольше всего. Самыми "живучими" оказались Тельцы, а самая короткая жизнь – у Скорпионов.

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