Названы знаки Зодиака, за которых лучше не выходить замуж

Астрологи назвали знаки Зодиака, за которых лучше не выходить замуж. В черный список попали четыре знака - Скорпион, Водолей, Близнецы и Рыбы.

Ревнивцы Скорпионы

Страстный Скорпион обладает невероятной притягательностью для противоположного пола, безграничной сексуальностью, и беззастенчиво этим пользуется. Крайне чувственный, предельно эмоциональный мужчина-Скорпион, тем не менее, совершенно не подходит для семейной жизни. Замужество с ним - сплошной тест на выносливость, испытание на прочность.

Скорпион любит страстно, и так же безоглядно ревнует. О его ревности и подозрительности можно слагать легенды. Он не умеет прощать, принятые им решения бесповоротны. Неуживчивый, злопамятный, саркастичный, болезненно самолюбивый Скорпион не потерпит в семье женского лидерства.

Связать жизнь с мужчиной-Скорпионом можно в том случае, если Вы любительница экстрима и острых ощущений. Либо, если Вы чувствуете в себе силы на абсолютную преданность, полную покорность, безграничное уважение. Других отношений Скорпион просто не приемлет.

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Фантазеры Водолеи

Неуловимый Водолей стремится, как можно дольше сохранить свою свободу. Он считает, что брак – пережиток прошлого, а узаконенные отношения мешают ему развиваться как личности. Если случится чудо, и Вам удастся "окольцевать" Водолея, он сразу же начинает строить многоходовые планы, как разорвать брачные узы. При первой же возможности приводит схему в исполнение, и улетучивается как вольный ветер.

В семейной жизни муж-Водолей совершенно бесполезен: фантастически ленив, не любит и не умеет заниматься домашними делами.

Неврастеник с неуемными фантазиями, не умеющий зарабатывать деньги – типичный портрет Водолея. Но если Вы согласны прощать ему все слабости, он может удобно устроиться на вашей шее, и вот тогда избавиться от него будет так же трудно, как до этого склонить к браку.

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Шизофреники Близнецы

Обаятельные, ветреные Близнецы всеми силами избегают моногамных отношений. Их повергает в ужас мысль о том, что придется проводить время с одной женщиной. Близнец может признаваться Вам в любви, одновременно назначая свидание другой девушке. Но больше всех женщин на свете мужчина-Близнец любит себя. Деньги у них утекают с фантастической скоростью, и непонятно куда.

Если Вам удастся заинтересовать представителя воздушной стихии прелестями брака, будьте готовы к многочисленным трудностям: постоянным изменам, необъяснимой перемене настроения, неприспособленности к домашним делам. Вам никогда не удастся заранее угадать, кто сегодня проснется рядом с Вами: милый Близняшка-обаяшка; мрачный шизофреник, или клоун из МакДональдса.

Жизнь с Близнецом похожа на симбиоз цирка с псих-диспансером. Так что хорошо подумайте – сможете ли выдержать такую гремучую смесь?

Лжецы Рыбы

Скользкие Рыбы живут своей жизнью, далекой от реального мира. Они практически никогда не выполняют обещаний, из-за особой ментальности: в момент, когда они что-то обещают, в их голове это откладывается, как свершившийся факт. Они понятия не имеют, что такое ответственность. Упрекать их в халатности, неорганизованности бесполезно: они всегда найдут виноватых.

Рыбы - заядлые лжецы. Для них обман – естественное состояние, часто сами не различают грань между правдой и ложью, поскольку искренне верят своим словам.

Совместная жизнь с мужчиной-Рыбой требует железной выдержки, готовности самостоятельно решать все проблемы, поскольку муж в это время будет погружен в глубины размышлений о несовершенстве мира. Рыбы ждут, что трудности разрешатся как-нибудь сами собой. Если Вы чувствуете в себе задатки прирожденного детектора лжи, то можете решиться на серьезные отношения с таким скользким типом, как Рыба.

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Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.