Авторы Atomic Heart презентовали новый трейлер игры под саундтрек группы "Мираж"

Новый трейлер Atomic Heart / Mundfish

Разработчики из студии Mundfish также забралась к Microsoft – разработчики показали геймплейный трейлер ожидаемой игры Atomic Heart под песню "Музыка нас связала" группы "Мираж"

Шутер выйдет в Game Pass уже на релизе. Дата выхода не озвучена, но ранее авторы подтвердили, что игра находится на стадии "полировки", поэтому релиз наверняка не заставить себя ждать.

Действие игры происходит в Советском Союзе в альтернативной реальности где-то в 1955 году, где уже были изобретены интернет, голограммы и роботы. Главный герой — специальный агент по имени П-3, которого правительство посылает расследовать замолчавшее производство.

Ранее мы собрали большой материал об Atomic Heart, который более подробно ознакомит вас с грядущим шутером.

Трейлер Atomic Heart