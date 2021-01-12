LG показала работающий концепт уникального смартфона Rollable с выдвижным дисплеем

Представлен прототип смартфона LG Rollable / CES 2021

В рамках мероприятия CES 2021 корпорация LG Electronics в коротеньком ролике показала концепт смартфона Rollable с раздвижной конструкцией и гибким OLED-дисплеем.

В тизере большой дисплей девайса при надобности плавно сворачивается до классического формата смартфона. Отметим, что данное устройство впервые было показано на рендерах ещё в сентябре 2020 года. Другие подробности и сроки выхода, увы, решили сохранить в секрете.

Основным конкурентом концепта могут стать устройства от производителей TCL и Oppo. Последняя в свою очередь не так давно показала концепт смартфона-трансформера с очень вытянутым дисплеем и необычным тройным шарниром. В сложенном состоянии это устройство легко помещается в ладони, а разложив одну секцию, можно пользоваться 1.5-дюймовым экранчиком, например, для приёма звонков или быстрых ответов.

Впрочем, на текущий момент неизвестно, когда такие девайсы могут выйти в продажу (и выйдут ли они вообще). Кроме того, остаются тайными возможные характеристики подобных продуктов.

LG Rollable - демонстрация

Ранее еще одна компания, OnePlus показала уникальный смартфон-хамелеон, который умеет менять цвет корпуса. Так, под крышкой девайса инженеры разместили специальную пленку с оксидом металла – цвет меняется при подаче напряжения разной силы. OnePlus видит несколько практических применений – например, когда вам придет сообщение из мессенджера или вы пропустите звонок, серебристая поверхность станет синей.

Кроме того, благодаря радару миллиметрового диапазона, который отражает электромагнитные волны от окружающих объектов и встроен в модуль камеры, реализовано управление жестами. В частности, можно ответить на звонок, не поднимая смартфон – просто взмахнув рукой над ним.

А еще концептуальный смартфон OnePlus 8T Concept улавливает дыхание владельца и может пульсировать оттенками в такт, фактически превращая смартфон в устройство биологической обратной связи.