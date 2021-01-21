Лучший эквалайзер для Windows 10: ТОП-5 программ для улучшения звука

Лучшие эквалайзеры для Windows 10 / MakeUseOf

Эквалайзер – это специальное программное обеспечение, которое помогает устранить различные искажения звука. Существует более популярное название данного ПО в нишевой сфере – темброблок. Он работает на основе настройки полос частот, удаления или изменения звуков на той или иной дорожке.

Эквалайзер для Windows 10 базируется на взаимодействии с амплитудами каждого источника шума или звука, регуляции громкости каждого из них, а также дополнительном миксе общей картины композиции. Таким образом, программы позволяют выровнять частотные волны звукового сигнала до уровня, комфортного пользователю.

Зачастую, представлены в виде утилит, которые предоставляют возможность редактировать звуковой файл без его воспроизведения.

Спектр задач, который выполняет эквалайзер в Windows 10

В первую очередь, предназначение данной программы – улучшить качество звука. Достижение этой цели возможно разными способами. Так, эквалайзер на пк поможет:

Добавить объемности и чистоты звука;

Изменить тембр голоса вокалиста или спикера;

Добавить дополнительные звуки и ноты в звуковую дорожку;

Отрегулировать громкость конкретных партий в музыкальной композиции;

Добавить уникальности звучания привычным источникам звука;

Создать новые, интересные звуковые дорожки;

Очистить исходный материал от ненужных шумовых помех.

Лучший эквалайзер для ПК

Скачать эквалайзер можно очень просто. Для этого достаточно вбить в поисковую строку соответствующий запрос. Ниже будут приведены лучшие варианты утилит, которые будут в полной мере выполнять свою работу, а также рассмотрен стандартный эквалайзер windows 10.

1) Интегрированный эквалайзер

Стандартная надстройка в операционной системе виндовс. Предоставляет весьма скудный набор функций, однако зачастую их достаточно, чтобы выполнить запросы начинающего пользователя. Находится он в настройках динамика компьютера или ноутбука.

Из преимуществ можно выделить то, что он поставляется вместе с установкой ОС, а также имеет понятный для пользователя интерфейс, основанный на работе с ползунками.

2) RealtekHDAudioManager

Бесплатная утилита, которая предоставляет возможность работать одновременно с 10-ю полосами частот. Он работает на базе звуковых карт Realtek, а потому может автоматически устанавливаться вместе с драйверами к устройству. Не требует специальных знаний для работы, интерфейс интуитивно понятен.

Кроме того, есть автоматические функции для подавления шумов, эха, а также возможность взаимодействовать с многопотоковыми записями. Может создать имитацию записи на улице или в пустой комнате.

3) Equalizer APO

Полностью бесплатная утилита. Отличием от предыдущего варианта является то, что Equalizer APO открывает возможность работы с 20 полосами частот одновременно. Кроме того, есть функции, которые позволяют управлять звуками в режиме реального времени.

Пользовательский интерфейс понятен, а потому разобраться с программой сможет даже начинающий пользователь. Поддерживает различные проигрыватели.

4) Viper4Windows

Бесплатный 18-ти полосный эквалайзер, разработанный китайским энтузиастом. В нем есть режим реверберации, а также встроенный компрессор звукового сигнала, который позволяет взаимодействовать с частотными режимами, менять их громкость, а также выравнивать звучание.

Из недостатков можно выделить сложности с установкой и в понимании интерфейса. Однако, в любом случае, это достойная программа, которая быстро поможет решить множество задач.

5) Breakaway Audio Enhancer

Более профессиональный вариант привычных эквалайзеров. Стоит в районе 30 долларов, однако есть пробная версия на месяц. Он базируется на эмуляции звуковой карты в системе и предоставлении работы с ней в режиме реального времени.

На выходе можно получить очень чистое и обогащенное дополнительным эффектами звучание. Есть множество встроенных пресетов, с помощью которых можно создавать собственные звуковые дорожки. Минусом программы можно выделить невозможность настройки полос самостоятельно. Утилита полностью работает на готовых пресетах.

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