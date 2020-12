На iPhone и Android вышла одна из лучших игр во вселенной Звездных войн

Star Wars: KOTOR 2/ Obsidian

Пользователям мобильных устройств, работающих под управлением iOS и Android, предлагают насладиться Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, которую многие фанаты считают культовой и одной из лучших игр во вселенной Звездных войн.

Порт основан на версии для магазина Steam и получил оптимизированное под сенсорные экраны управление. Игра весит 3.9 гигабайта, а на устройствах Apple заработает на iOS 10 и новее – культовая RPG запустится даже на стареньком iPhone 5s.

События Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords разворачиваются во времена Старой Республики, где Совет Джедаев переживает не лучшие времена, и новый герой, один из верных соратников Ревена, отправляется улучшить положение. В странствиях ему помогают разные персонажи, некоторые из которых будут рассказывать игрокам об их роли, а так же дадут ответы на многие терзающие вопросы.

К слову, первая часть игры также доступна на мобильных платформах. Ее стоимость составляет 279 и 339 грн в Google Play и AppStore соответственно.

Ранее компании Google и Apple назвали самые популярные игры и приложения на своих платформах. Лучшей игрой как на iPhone, так и на Android стал сверхпопулярный ролевой экшен Genshin Impact, вдохновленный серией The Legend of Zelda от Nintendo.

Лучшим приложением для iPhone назвали Wakeout!, которое подбирает для владельца смартфона спортивные упражнения, пригодные для выполнения в кровати сразу после сна. Лучшее приложение для Android – сервис Loona, позволяющий быстро настроиться эмоционально на здоровый сон, а для ежедневного использования лучшей признали программу Grid Diary, которая помогает вести персональный дневник