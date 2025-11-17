Начнет "летать": как ускорить интернет на смартфоне

Чтобы повысить скорость интернета на телефоне, не обязательно устанавливать дополнительные приложения или искать "чудо-настройки". Несколько простых действий:

Вы узнаете:

Как настроить браузер

Что нужно сделать в настройках

Медленный интернет на смартфоне — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются пользователи. Страницы загружаются долго, приложения зависают, а видео постоянно "буферизуются".

К счастью, есть простые способы, как ускорить интернет на телефоне, и для этого не нужны ни ИИ-браузеры, ни сложные расширения.

Эксперты makeuseof.com называют 5 простых трюков, которые помогут ускорить мобильный интернет и сделать работу в браузере значительно быстрее.

Настройте быстрый доступ к часто используемым сайтам

Даже если автозаполнение работает хорошо, вводить URL вручную всё равно утомительно. Чтобы ускорить работу:

закрепите часто используемые сайты в закладках;

создайте свою "экспресс-панель" на стартовой странице;

сохраняйте не просто сайты, а конкретные страницы — например, нужную папку Gmail, YouTube-плейлист или документ Google Docs.

Это позволит ускорить загрузку страниц и уменьшить количество действий.

Включите автозагрузку необходимых вкладок

Если вы ежедневно открываете одни и те же сайты, настройте автозагрузку вкладок при запуске браузера. Это особенно удобно после перезагрузки смартфона: всё восстановится автоматически, и вам не придется искать нужные страницы.

Также можно добавить все открытые вкладки в закладки одним нажатием и возвращаться к ним в любой момент.

Сортируйте вкладки по группам

Когда в браузере открыто десятки вкладок, интернет кажется медленнее из-за хаоса. Группировка вкладок решает проблему:

рабочие сайты — одним цветом,

новости — другим,

развлечения — третьим.

Группы можно сворачивать, чтобы быстро переключаться и не тратить время на поиск нужной страницы. Это значительно ускоряет взаимодействие с браузером.

Используйте разные профили

Это одна из самых недооцененных функций. Создайте отдельные профили для работы, личных задач или учебы. У каждого будут свои закладки, настройки и данные — ничего не смешивается, ничего не тормозит.

Для смартфонов это особенно полезно: данные не перегружают один профиль, а браузер работает быстрее.

Используйте сочетания клавиш

Если вы пользуетесь физической клавиатурой (например, на планшете или подключаете её к телефону), горячие клавиши заметно ускорят работу в браузере. Их намного больше, чем только Ctrl+C и Ctrl+V.

