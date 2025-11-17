Начнет "летать": как ускорить интернет на смартфоне

Вы узнаете:
- Как настроить браузер
- Что нужно сделать в настройках
Медленный интернет на смартфоне — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются пользователи. Страницы загружаются долго, приложения зависают, а видео постоянно "буферизуются".
К счастью, есть простые способы, как ускорить интернет на телефоне, и для этого не нужны ни ИИ-браузеры, ни сложные расширения.
Эксперты makeuseof.com называют 5 простых трюков, которые помогут ускорить мобильный интернет и сделать работу в браузере значительно быстрее.
Настройте быстрый доступ к часто используемым сайтам
Даже если автозаполнение работает хорошо, вводить URL вручную всё равно утомительно. Чтобы ускорить работу:
закрепите часто используемые сайты в закладках;
создайте свою "экспресс-панель" на стартовой странице;
сохраняйте не просто сайты, а конкретные страницы — например, нужную папку Gmail, YouTube-плейлист или документ Google Docs.
Это позволит ускорить загрузку страниц и уменьшить количество действий.
Включите автозагрузку необходимых вкладок
Если вы ежедневно открываете одни и те же сайты, настройте автозагрузку вкладок при запуске браузера. Это особенно удобно после перезагрузки смартфона: всё восстановится автоматически, и вам не придется искать нужные страницы.
Также можно добавить все открытые вкладки в закладки одним нажатием и возвращаться к ним в любой момент.
Сортируйте вкладки по группам
Когда в браузере открыто десятки вкладок, интернет кажется медленнее из-за хаоса. Группировка вкладок решает проблему:
- рабочие сайты — одним цветом,
- новости — другим,
- развлечения — третьим.
Группы можно сворачивать, чтобы быстро переключаться и не тратить время на поиск нужной страницы. Это значительно ускоряет взаимодействие с браузером.
Используйте разные профили
Это одна из самых недооцененных функций. Создайте отдельные профили для работы, личных задач или учебы. У каждого будут свои закладки, настройки и данные — ничего не смешивается, ничего не тормозит.
Для смартфонов это особенно полезно: данные не перегружают один профиль, а браузер работает быстрее.
Используйте сочетания клавиш
Если вы пользуетесь физической клавиатурой (например, на планшете или подключаете её к телефону), горячие клавиши заметно ускорят работу в браузере. Их намного больше, чем только Ctrl+C и Ctrl+V.
Вам может быть интересно:
- Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся
- Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона
- В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред