Не пропустите: создатель MGS и Death Stranding Хидео Кодзима готовит важный анонс для игроков

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Завтра независимая студия Kojima Productions под руководством легендарного Хидео Кодзимы будет праздновать первый юбилей – 5 лет, в честь этого разработчики собираются поделиться некими новостями, которые вы "не захотите пропустить".

Информацию обещают опубликовать в соцсетях в 7:00 по Киевском времени. Что примечательно, несколькими днями ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилось официальное русскоязычное сообщество Kojima Productions,

Пока сложно сказать, что это будет, но можно предположить несколько вариантов – новый проект студии, дополнение к Death Stranding или анонс специальной версии игры для консоли нового поколения PlayStation 5.

К слову, в конце октября этого года японская студия официально подтвердила работу над следующим проектом. В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.

Kojima Productions / Twitter

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле этого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100.

Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, одним из самых неоднозначных проектов последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Так или иначе, за три года до выхода игры, мы уже были её частью – это не выражалось в одном только ожидании, мы были самыми настоящими игроками. Наверное, с этим и связан термин Homo Ludens (человек играющий), которого Кодзима выбрал в качестве маскота своей студии. Для таких людей, процесс стоит выше результата.

Death Stranding / PS4 & PC

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store - 999 грн;

Steam - 1799 грн;

EGS - 1799 грн.

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