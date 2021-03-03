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Появилась отличная возможность сэкономить на играх для Xbox

3 марта 2021, 16:47

Microsoft запустила в своём магазине распродажу со скидками до 90%. По акции доступны Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.

Tom Clancy’s The Division 2
Распродажа в Microsoft Store / Xbox

Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 9 марта, а на некоторые тайтлы цены будут снижены до 16 марта.

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Evil Within 2, The Division 2 и не только.

Распродажа в Microsoft Store:

Кадр из Red Dead Redemption 2
Кадр из Red Dead Redemption 2
Assassin’s Creed Valhalla
Кадр из Assassin’s Creed Valhalla / Ubisoft
Кадр из Burnout Paradise Remastered / Criterion Software

Тем временем конкуренты из Sony начали бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра

Microsoft Red Dead Redempion 2 Xbox Xbox One Xbox One X Xbox Series X Assassin’s Creed Far Cry Watch Dogs Xbox Series S Xbox Game Pass
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