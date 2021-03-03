Появилась отличная возможность сэкономить на играх для Xbox

Microsoft запустила в своём магазине распродажу со скидками до 90%. По акции доступны Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.
Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 9 марта, а на некоторые тайтлы цены будут снижены до 16 марта.
В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Evil Within 2, The Division 2 и не только.
Распродажа в Microsoft Store:
- Red Dead Redemption 2 — 754 грн (вместо 1699 грн)
- Far Cry 5 — 335 грн (вместо 1699 грн)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 699 грн (вместо 1399 грн)
- Batman: The Telltale Series (The Complete Season) — 210 грн (вместо 419 грн)
- The Evil Within 2 — 559 грн (вместо 1199 грн)
- Assassin's Creed Valhalla — 1005 грн (вместо 1679 грн)
- Комплект "Grand Theft Auto V: Premium Edition и платёжная карта "Мегалодон" — 1005 грн (вместо 2514 грн)
- Watch Dogs: Legion - Gold Edition — 1815 грн (вместо 2799 грн)
- L.A. Noire — 675 грн (вместо 1359 грн)
- Child of Light — 169 грн (вместо 509 грн)
- Alien: Isolation (The Collection) — 446 грн (вместо 1199 грн)
- The Division 2 — 251 грн (вместо 838 грн)
- Burnout Paradise Remastered — 139 грн (вместо 559 грн)
- Rayman Legends — 253 грн (вместо 1013 грн)
- South Park: The Stick of Truth — 334 грн (вместо 1013 грн)
Тем временем конкуренты из Sony начали бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра
Автор: Денис Пономаренко