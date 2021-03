Появилась отличная возможность сэкономить на играх для Xbox

Распродажа в Microsoft Store / Xbox

Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 9 марта, а на некоторые тайтлы цены будут снижены до 16 марта.

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Evil Within 2, The Division 2 и не только.

Распродажа в Microsoft Store:

Кадр из Red Dead Redemption 2

Кадр из Assassin’s Creed Valhalla / Ubisoft

Кадр из Burnout Paradise Remastered / Criterion Software

Тем временем конкуренты из Sony начали бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра