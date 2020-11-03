Претендент на игру года. Обзор Ghostrunner

Ghostrunner / One More Level

Представьте, если бы Hotline Miami и Hyper Light Drifter пересобрали в трехмерный экшн от первого лица и перенесли действие в мир киберпанка, переживший глобальный катаклизм. Довольно странно, что успешную формулу top-down слэшера до этого никто не решался реализовать в 3D, но в этом году это все-таки произошло на PC, PS4 и Xbox One.

Играя в Hotline Miami, перед вами, как на ладони, была вся локация, из-за чего вы были вольны сами составлять свой маршрут, перепроходя один и тот же уровень вновь и вновь, пока вы не увидите перед собой заветную надпись "Миссия пройдена".

В Ghostrunner дела обстоят немного иначе: так как создавая игру в 3D измерении в вашем поле зрения не помещается полный уровень, а лишь то, что прямо сейчас находится перед вашими глазами, из-за чего разработчики из студии One More Level сделали большой упор на платформинг и умение находить наиболее выгодную позицию для того, чтобы нанести точный удар своей катаной. У Hotline Miami и Ghostrunner также есть общая парадигма: одно попадание — ты труп.

В Ghostrunner перемещение по поверхностям сделано по аналогии умениям пилотов из Titanfall: в игре вы можете скользить вниз, взбираться на возвышенности и бегать по стенам. Среди прочего, можно совершать рывки во все стороны, а также притягиваться к некоторым точкам с помощью энерго-хлыста.

Несмотря на небогатую вариативность игрового процесса, сражаться и преодолевать препятствия в игре увлекательно на протяжении всего прохождения, не в последнюю очередь благодаря щедрому добавлению новых механик на протяжения всей игры, разнообразных противников, требующих особый подход к каждому, частой смены декораций, а также уникальности ситуаций, в которых оказывается игрок.

Ну и, конечно же, правило "одно попадание — ты труп", действующее в обе стороны исполнило свою роль, придав каждой схватке и пробежке над пропастью тот самый риск, мотивирующий в мгновение ока принимать решения в критических моментах.

В заключение, стоит добавить, что Ghostrunner выглядит и играется как Франкенштейн из самых разных игровых механик и проектов, но все-таки у нее получается красиво скрыть все швы под неоновым визуальным стилем и бодрым синтвейвным звучанием.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

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