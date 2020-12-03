Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020

Церемония награждения пройдет уже в следующую пятницу.
На сайте "игрового Оскара" The Game Awards 2020 началось масштабное голосование за лучшую игру уходящего года по версии обычных игроков.
Напомним, что сама церемония начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы,
Так, в частности, в номинации "Выбор игроков" перечислено порядка 30 самых разнообразных тайтлов – шутеров, стратегий, экшенов, платформеров и других жанров. В пятницу уберут 20 позиций, за которые проголосовало меньше всего игроков. После начнётся второй тур голосования, где игроки будут выбирать лучшую игру из оставшихся десяти номинантов.
На текущий момент в номинации участвуют:
- The Last of Us 2
- Half-Life: Alyx
- Hades
- Ghost of Tsushima
- Spider-Man: Miles Morales
- Final Fantasy 7 Remake
- 13 Sentinels
- Xenoblade Chronicles
- Among Us
- Phasmophobia
- Assassin’s Creed: Valhalla
- Ori and the Will of the Wisps
- Animal Crossing: New Horizons
- DOOM Eternal
- Fortnite
- Valorant
- League of Legends
- Fall Guys
- Apex Legends
- Destiny 2
- Genshin Impact
- Minecraft Dungeons
- Crash Bandicoot 4
- Star Wars: Squadrons
- Persona 5 Royal
- Bugsnax
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Demon’s Souls
- Hyrule Warriors: Age of Calamity
- Free Fire
По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.
Сама Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе Silent Hill, называя все слухи ложными. Как бы там ни было, ждать заветной даты остается недолго.