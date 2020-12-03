УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020

3 декабря 2020, 16:36

Церемония награждения пройдет уже в следующую пятницу.

The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

На сайте "игрового Оскара" The Game Awards 2020 началось масштабное голосование за лучшую игру уходящего года по версии обычных игроков.

Напомним, что сама церемония начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы,

Так, в частности, в номинации "Выбор игроков" перечислено порядка 30 самых разнообразных тайтлов – шутеров, стратегий, экшенов, платформеров и других жанров. В пятницу уберут 20 позиций, за которые проголосовало меньше всего игроков. После начнётся второй тур голосования, где игроки будут выбирать лучшую игру из оставшихся десяти номинантов.

На текущий момент в номинации участвуют:

  • The Last of Us 2
  • Half-Life: Alyx
  • Hades
  • Ghost of Tsushima
  • Spider-Man: Miles Morales
  • Final Fantasy 7 Remake
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
  • 13 Sentinels
  • Xenoblade Chronicles
  • Among Us
  • Phasmophobia
  • Assassin’s Creed: Valhalla
  • Ori and the Will of the Wisps
Assassin’s Creed Valhalla
Assassin’s Creed Valhalla
  • Animal Crossing: New Horizons
  • DOOM Eternal
  • Fortnite
  • Valorant
  • League of Legends
  • Fall Guys
Кадр из Doom Eternal / id Software
Кадр из Doom Eternal / id Software
  • Apex Legends
  • Destiny 2
  • Genshin Impact
  • Minecraft Dungeons
  • Crash Bandicoot 4
  • Star Wars: Squadrons
Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Crash Bandicoot 4: It’s About Time
  • Persona 5 Royal
  • Bugsnax
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Demon’s Souls
  • Hyrule Warriors: Age of Calamity
  • Free Fire
Demon’s Souls
Demon’s Souls

По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Сама Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе Silent Hill, называя все слухи ложными. Как бы там ни было, ждать заветной даты остается недолго.

The Game Awards Half-Life Alyx Final Fantasy 7 Remake Assassin’s Creed The Last of Us Part II Spider-Man: Miles Morales Among Us Demon's Souls
Сейчас вы просматриваете новость «Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Геймеру пришлось перепродать PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздухаГеймеру пришлось перепродать PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздуха Киберпанк 2077 еще не вышел, а уже получил порно-пародиюКиберпанк 2077 еще не вышел, а уже получил порно-пародию Киберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релизаКиберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релиза Необычный дизайн Samsung Galaxy S21 показали во всей красеНеобычный дизайн Samsung Galaxy S21 показали во всей красе Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфоновSamsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов
Следующий материал

Последние новости

17:12
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка
17:01
Джейсон Стейтем готовится сыграть в фильме про русскую мафию в Лондоне
17:00
Абонплата на все и доступ в жилье: в Украине приняли новый закон о комуслугах Видео
16:43
В Армении сделали заявление о статусе Нагорного Карабаха Видео
16:41
Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства Видео
Реклама
16:38
Генетик назвал максимальные побочные эффекты вакцины от COVID-19 Видео
16:36
Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020
16:22
Азербайджан выложил в Сеть данные о своих потерях в Нагорном Карабахе
15:51
Стали известны подробности новой игры отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзимы
15:43
Крушение режима Лукашенко: Тихановская раскрыла планы по Беларуси Видео
15:41
Скандал с голой женской грудью в Раде: "слугу народа" подловили на интимном фото Видео
15:23
Инфекционист назвал странное проявление коронавируса Видео
15:21
В Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина Видео
15:20
"Предал и разворовал страну": в Ровно Порошенко атаковал доброволец из АТО Видео
15:15
Врач назвала опасный картофель Видео
14:43
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Кабмине раскрыли планы Видео
14:32
Арестович спрогнозировал, как администрация Байдена будет бить по России
14:29
Секс, інста і ЗНО: 4 серия выходит онлайн - когда смотреть Видео
14:29
Xbox Game Pass получил одно из лучших обновлений в истории сервиса
14:27
Украине грозит 40 тысяч заболевших COVID-19 в сутки: эксперт назвал сроки Видео
Реклама
14:16
СМИ узнали, где умерла Нина Иванова: названа причина смерти
14:16
Как привлечь деньги: 7 мгновенных шагов Видео
14:09
Прорыв на рынке водного транспорта в Украине: Рада приняла закон по речной логистике Видео
13:57
Мадс Миккельсен объяснил ситуацию с Гриндевальдом и Джонни Деппом
13:54
Аналитики оценили серию слухов о тяжелой болезни Путина Видео
13:43
Гей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из Украины Видео
13:32
Новую скандинавскую диету связали с продлением жизни Видео
13:32
Киберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релиза
13:18
Бритни Спирс выпустила новую песню впервые за 4 года Видео
13:18
Комаровский назвал фактор, который опасен для людей сильнее COVID-19
13:17
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
12:46
В Украину идет потепление до +10, но есть нюансы – синоптик Видео
12:41
Создатель трюков в Миссии невыполнимой переснимает 2 сезон Ведьмака
12:40
Развод: специалисты указали на последствия для здоровья Видео
12:39
Apple подвела итоги уходящего года: названы самые популярные игры и приложения 2020-го
12:35
Кравчук прояснил позицию Украины по отказу от переговоров в Минске Видео
12:31
Медик рассказала, кого и как в Украине будут вакцинировать от COVID-19 Видео
12:15
Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов
12:06
Вера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужем Видео
12:00
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
Реклама
11:59
В Украине установлен позитивный коронавирусный рекорд Видео
11:57
Кравчук объяснил, как решить проблему с Лукашенко в Беларуси Видео
11:51
Степанов объяснил, почему карантин выходного дня был успешен Видео
11:33
Названы 7 главных ошибок при похудении Видео
11:29
Зеленский назначил нового гендиректора Укроборонпрома: что о нем известно Видео
11:25
Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса Видео
11:00
Не локдаун: в Кабмине сказали, как собрались усилить карантин в Украине Видео
10:59
Наташа Королева уехала от Тарзана отдохнуть после скандала
10:51
В России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР" Видео
10:41
"Подставят и кинут": кому в декабре 2020 грозит серьезный кризис
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять