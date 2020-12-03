Проголосуйте за свою игру года в номинации The Game Awards 2020

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

На сайте "игрового Оскара" The Game Awards 2020 началось масштабное голосование за лучшую игру уходящего года по версии обычных игроков.

Напомним, что сама церемония начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы,

Так, в частности, в номинации "Выбор игроков" перечислено порядка 30 самых разнообразных тайтлов – шутеров, стратегий, экшенов, платформеров и других жанров. В пятницу уберут 20 позиций, за которые проголосовало меньше всего игроков. После начнётся второй тур голосования, где игроки будут выбирать лучшую игру из оставшихся десяти номинантов.

На текущий момент в номинации участвуют:

The Last of Us 2

Half-Life: Alyx

Hades

Ghost of Tsushima

Spider-Man: Miles Morales

Final Fantasy 7 Remake

Ghost of Tsushima

13 Sentinels

Xenoblade Chronicles

Among Us

Phasmophobia

Assassin’s Creed: Valhalla

Ori and the Will of the Wisps

Assassin’s Creed Valhalla

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Eternal

Fortnite

Valorant

League of Legends

Fall Guys

Кадр из Doom Eternal / id Software

Apex Legends

Destiny 2

Genshin Impact

Minecraft Dungeons

Crash Bandicoot 4

Star Wars: Squadrons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Persona 5 Royal

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Free Fire

Demon’s Souls

По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Сама Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе Silent Hill, называя все слухи ложными. Как бы там ни было, ждать заветной даты остается недолго.