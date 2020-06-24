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В Сеть слили данные миллионов пользователей Telegram - СМИ

По данным журналистов, слив данных популярнейшего мессенджера произошел просто грандиозный.

24 июня 2020, 11:02
Telegram
В Сеть слили данные миллионов пользователей мессенджера Telegram / Reuters

База данных нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram была опубликована на одном из форумов в т.н. "Даркнета".

Об этом сообщает портал Код Дурова.

Файл общим размером около 900 Мегабайт содержит номера телефонов, а также уникальные идентификаторы пользователей в мессенджере.

Позднее в пресс-службе Telegram подтвердили факт существования базы, но отметили ‒ не менее 60% "слитых" аккаунтов уже неактуальны. Также в Telegram добавили, что около 70% аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% ‒ россиянам. При этом общее количество попавших в общий доступ аккаунтов мессенджера не называется.

"Такие базы обычно содержат соответствия "номер телефона - идентификатор пользователя в Telegram". Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобные события", - заявили в пресс-службе Telegram.

Напомним, ранее 18 июня 2020 Роскомнадзор снял блокировку с мессенджера Telegram в России. Ведомство, по их заявлению, в полной мере удовлетворено позицией основателя мессенджера Павла Дурова в рамках борьбы терроризма и экстремизма.

Telegram мессенджер даркнет база данных
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