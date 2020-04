Создатели The Last of Us Part II прокомментировали спойлеры по игре

The Last of Us Part II / Naughty Dog

Последние дни в интернете многие обсуждают слитые видео-спойлеры The Last of Us Part II. В сети оказались очень важные подробности игры. И разработчики из Naughty Dog поспешили прокомментировать ситуацию.

Дни после слива спойлеров оказались для сотрудников Naughty Dog очень тяжелыми. Авторов игры очень разочаровало, что в сеть попали кадры из рабочей версии игры. Получается, что слил их действительно кто-то из сотрудников студии.

Авторы The Last of Us Part II попросили игроков избегать спойлеров, а также не спойлерить лично. Ведь пересказ сюжета может многим испортить первые впечатления.

Релиз игры состоится уже скоро. И ее создатели надеются, что она подарит вам положительные эмоции.

Твит Naughty Dog

