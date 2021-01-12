Компания Sony уточнила сроки выхода новых игр для PlayStation 5

Чем Sony порадует своих владельцев в 2021 / PS5

В рамках виртуальной выставки CES 2021 компания Sony показала короткий трейлер предстоящих релизов, из которого мы узнали примерные даты выхода нескольких проектов для консоли PlayStation 5.

В частности, релиз сиквела God of War 2018 года выпуска, который ранее был намечен на 2021, не удостоился даже мимолетного упоминания – новая игра про Кратоса с вероятностью 99% переедет на следующий год.

Что касается Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon: Forbidden West, то у обоих проектов по-прежнему нет точной даты релиза, лишь расплывчатый 2021 год. Напомним, что сюжет первого продолжит историю Ratchet & Clank: Nexus, вышедшего в 2013-ом, в то время, как в сиквеле от Guerrilla Games игроки столкнутся с множеством новых машин и племён, а также смогут исследовать подводный мир

Также издатель упомянул несколько многообещающих проектов от сторонних разработчиков, которые выйдут в этом календарный год.

Kena: Bridge of Spirits – март 2021 года

Приключенческий экшен с элементами исследования и динамичными сражениями создаётся студией Ember Lab. Игра расскажет историю Кены – юного проводника духов, которая отправляется в забытую богом деревушку в поисках священного горного алтаря.

Solar Ash – июнь 2021 года

Проект от создателей Hyper Light Drifter предложит путешествие по фантастическому таинственному миру с уникальным ярким стилем. Игроков ждут знакомства с интересными персонажами и сражения с мощными противниками.

Stray – октябрь 2021 года

Разработкой приключенческой игры про кота в сеттинге мрачного города будущего занимается студия BlueTwelve совместно с Annapurna Interactive. Геймплей включает в себя исследование мира, решение головоломок и динамичные сцены.

GhostWire: Tokyo – октябрь 2021 года

Экшен-шутер разрабатывается Tango Gameworks при поддержке Bethesda Softworks. Игрокам предстоит использовать мощный арсенал сверхъестественных способностей, чтобы справиться с необъяснимой угрозой и раскрыть тайну исчезновения обитателей Токио.

Project Athia – январь 2022 года

Игра создаётся Luminous Productions при поддержке издателя Square Enix и представляет собой проект в открытом мире с полной свободой перемещения.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 20-го числа.