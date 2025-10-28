В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

Технология может полностью изменить представление о производстве чистой энергии и стать альтернативой солнечным и ветряным источникам.

https://glavred.info/techno/v-yaponii-nashli-zamenu-solnechnym-panelyam-obskakali-ssha-i-kitay-10710146.html Ссылка скопирована

В Японии нашли замену солнечным панелям / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Helical Fusion

Вы узнаете:

В чем суть уникальной технологии

Сейчас в мире существует только около 50 таких проектов

Японская компания Helical Fusion провела первые в мире испытания высокотемпературной сверхпроводящей катушки — ключевого элемента будущих термоядерных реакторов.

В Японии успешно протестировали высокотемпературную сверхпроводящую (ВТСП) катушку, разработанную для коммерческого термоядерного реактора. Это первый подобный эксперимент в мире, проведённый компанией Helical Fusion, пишет Interesting Engineering.

видео дня

Во время испытаний инженеры зафиксировали стабильный сверхпроводящий ток 40 кА в магнитном поле 7 Тесла при температуре 15 К (-258 °C). Эти параметры подтверждают, что катушка способна стабильно воспроизводить магнитную среду внутри термоядерного устройства — ключевой шаг к созданию энергоустановки, работающей без выбросов.

Следующий шаг — демонстрационный реактор HARUKA

Компания планирует в ближайшие годы запустить демонстрационное устройство Helix HARUKA, которое подтвердит возможность непрерывной и устойчивой работы термоядерных реакций. После этого Helical Fusion приступит к созданию пилотного реактора Helix KANATA, способного вырабатывать энергию круглосуточно и стабильно — без перерывов и зависимости от погодных условий.

Основой проекта станет спиральный стелларатор — особая конструкция, которая позволяет удерживать плазму без внешнего источника тока. В отличие от традиционных моделей, такой подход делает реактор более безопасным, долговечным и энергоэффективным.

Япония вкладывает меньше, но двигается быстрее

Общие расходы Японии на исследования в области термоядерного синтеза оцениваются примерно в 100 миллиардов иен, что значительно меньше, чем триллионные инвестиции США и Китая. Однако успех Helical Fusion может стать стимулом для правительства увеличить финансирование и развивать собственные технологии в этой сфере.

Сейчас в мире существует около 50 проектов термоядерного синтеза, но лишь немногие — включая японский — направлены на достижение всех трёх ключевых целей коммерческого энергопроизводства:

стабильной выработки электроэнергии,

чистого прироста энергии,

и возможности обслуживания без остановки реактора.

Эксперты отмечают, что мировые инвестиции в термоядерную энергетику за последний год выросли на 2,64 миллиарда долларов, однако для превращения технологии в массовый источник энергии потребуется ещё больше ресурсов.

Если проект Helical Fusion окажется успешным, термоядерная энергия может стать заменой солнечным панелям и ветропаркам, обеспечивая человечество практически бесконечным источником чистого электричества.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред