Вайбер, Монобанк и Приват24 не работают - у мессенджера появились проблемы

Мессенджер Вайбер не работает или работает с большими перебоями во многих странах мира.
Вайбер сегодня, 10 июля 2020 года, испытывает большие проблемы. Судя по сервису Downdetector, проблемы у мессенджера самые большие в восточной Европе.
Проблема коснулась и Украины - здесь Вайбер не работает в Киеве, однако проблемы есть и в восточной части страны. Также проблемы с доставкой сообщений наблюдаются в России и Белоруссии, в меньшей степени - в Молдовии, Польше и Словакии.
Пользователи спрашивают, что случилось с Вайбер сегодня - ответ оказался прост: хотя разработчиками причина еще не сообщалась, скорее всего виноват Facebook SDK, инструмент, позволяющий собирать данные о событиях из приложений и передавать их в Facebook.
Таким образом, разработчики могут отслеживать и анализировать действия своих пользователей. Он "сломался" сам и после этого упали и все приложения, которые использовали инструмент фейсбука в своем функционале.
Многие пользователи до сих пор жалуются, что не могут открыть Viber, но этот сбой приложения оказался не единственный.
акже пользователи iPhone не могут зайти в другие приложения на iOS. Примечательно, что это касается только "яблочных" систем, на андроиде все работает без перебоев.
Также у многих пользователей банковское приложение Монобанк не работает и также не работает Приват24. Проблемы наблюдаются также исключительно у владельцев гаджетов Apple.
Как сообщает The Verge, приложения загрузятся, если отключить устройство от интернета.