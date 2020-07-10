Вайбер, Монобанк и Приват24 не работают - у мессенджера появились проблемы

Вайбер на iOS не работает

Мессенджер Вайбер не работает или работает с большими перебоями во многих странах мира.

Вайбер сегодня, 10 июля 2020 года, испытывает большие проблемы. Судя по сервису Downdetector, проблемы у мессенджера самые большие в восточной Европе.

Проблема коснулась и Украины - здесь Вайбер не работает в Киеве, однако проблемы есть и в восточной части страны. Также проблемы с доставкой сообщений наблюдаются в России и Белоруссии, в меньшей степени - в Молдовии, Польше и Словакии.

Пользователи спрашивают, что случилось с Вайбер сегодня - ответ оказался прост: хотя разработчиками причина еще не сообщалась, скорее всего виноват Facebook SDK, инструмент, позволяющий собирать данные о событиях из приложений и передавать их в Facebook.

Таким образом, разработчики могут отслеживать и анализировать действия своих пользователей. Он "сломался" сам и после этого упали и все приложения, которые использовали инструмент фейсбука в своем функционале.

Проблемы с работой Вайбера наблюдаются во многих странах мира

Многие пользователи до сих пор жалуются, что не могут открыть Viber, но этот сбой приложения оказался не единственный.

акже пользователи iPhone не могут зайти в другие приложения на iOS. Примечательно, что это касается только "яблочных" систем , на андроиде все работает без перебоев.

Также у многих пользователей банковское приложение Монобанк не работает и также не работает Приват24. Проблемы наблюдаются также исключительно у владельцев гаджетов Apple.

Как сообщает The Verge, приложения загрузятся, если отключить устройство от интернета.