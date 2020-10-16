"Все идет по плану": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов

S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

В официальном Discord-канале GSC Game World сразу несколько представителей студии рассказали крупицы подробностей об отечественном долгострое S.T.A.L.K.E.R. 2. В частности, стало известно, что разработчики уже знают дату выхода игры:

"Мы пока не объявляли дату релиза, но у нас она есть, и все идет по плану. Она не двигалась и мы не видим причин так делать. Но наши активности запланированы определенным образом, который предполагает анонс в нужную нам дату до релиза. Как было, собственно, с шифром — много кто не верил, что это шифр а не что-то там, но в итоге все прошло и впереди еще много всего и до релиза", — рассказал один из представитель GSC Game World.

Автор поста также добавил, что "GSC Game World — это одна большая семья, которая с огнем в глазах пашет, чтобы сделать крутую игру".

Discord-канал GSC Game World

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Дата выхода пока остается неизвестной.