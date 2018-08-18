Священник рекомендовал в Яблочный спас традиции наполнять смыслом

Яблочный Спас богат традициями и предрассудками / 1zoom.ru

Священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко в преддверии праздника Преображения Господнего, который в народе называют Яблочным Спасом или Вторым Спасом, порекомендовал не зацикливаться на предрассудках, а быть искренними.

"На самом деле вокруг этого праздника есть немало традиций и предрассудков. В традициях нет ничего плохого, просто их надо наполнять смыслами. Среди них есть то, что называют наивным благочестием, где нет высокого полета богословия, но есть искренность, и ее тоже не надо терять. Мы все любим наивное искусство, например, картины Марии Примаченко. Мы видим в нем эту искренность", - цитирует священника "Апостроф".

По словам Коваленко, существует традиция, что потерявшие детей женщины, в том числе посредством аборта, не должны употреблять в пищу до Яблочного спаса яблоки и мед. Он подчеркивает, что эта условность не должна настраивать на воспоминаниях о негативных событиях.

"В этом наивном стремлении есть огромный глубокий смысл: человек не забывает о беде, которая произошла, и выбирает для себя через определенное самоограничение путь поста. Более того, Преображение приходится на Успенский пост, и это время, когда мы все постимся. Это также пост, в который мы должны думать и о нашем переходе в вечность. Поэтому, думаю, песни практики, которые существуют вокруг Преображения, имеют смысл тогда, когда мы их им наполним: мы не берем яблоко не потому, что оно гниет при дороге, а потому, что делаем это ради чего-то. Возможно, те фрукты надо вовремя собрать и передать в детский дом или же накормить соседей, навестить родственников и так далее. Вся наша религиозность, традиции должны иметь выход в реальности и добрых делах", - подытожил Коваленко.

Напомним, Успенский пост длится всего две недели с 14 по 28 августа. И на этот период действуют особые требования к еде, поведению и проведению свадеб.