Боевики мобилизация / "24 канал"

Россияне и боевики всерьез готовы осуществлять масштабные мобилизационные мероприятия во временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины.

Соответствующую информацию со ссылкой на представителей Главка разведки украинского Минобороны Украины озвучил представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк, сообщает портал "УНН".

По его данным, боевики в зоне конфликта на Донбассе намереваются организовывать провокации в канун важнейших украинских государственных праздников.

"Перевод в усиленный режим работы ответственных за мобилизацию так называемых "республиканских органов власти" вызвано провокационными заявлениями псевдоавторитетных российских военных экспертов, которые на базе надуманной, искаженной и предвзятой информации прогнозируют якобы "активизацию боевых действий" подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украина, а именно Дня государственного флага и Дня Независимости Украины", − заявил Гуцуляк.

Кроме того, по его словам, т.н. "республиканскими военными комиссариатами" из-за задуманных провокаций дополнительно уточняются списки и местонахождение всех категорий граждан на оккупированных территориях.

"На неопределенный срок продлено продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся оккупантами на базе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ", − добавил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в разведке озвучили новые потери боевиков на "Донбассе".