Под патронатом нардепа Мосийчука провели этноэротическую фотосессию

Фотосессия проводилась в этно-стиле / Игорь Мосийчук/Фейсбук

Скандально известный народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук снова отличился - известный "палкобойца" опубликовал в среду, 22 августа, эротическую фотосессию с интригующим названием "Утренний призрак", снятую фотографом и помощницей нардепа Анной Сеник.

"Украинская эротика в национальном стиле это современно и, главное, красиво. Мои помощницы этно-фотограф Анна Сеник (псевдоним Ladna Kobieta) и модель Оля Виноградова представляют украинскую эротическую фотосессию "Утренний призрак", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на улицах Ровно девушки устроили эротическое шоу.