Супрун пыталась убежать от родственников онкобольных: опубликовано видео

Люди были вынуждены заблокировать такси, чтобы чиновница пошла с ними на диалог.
Отчаявшиеся добиться квалифицированной медицинской помощи родные и близкие онкобольных украинцев заблокировали автомобиль, в котором пыталась избежать беседы с ними министр здравоохранения Ульяна Супрун.
В YouTube опубликовано видео, на котором видно, что изначально главный медик страны пыталась игнорировать протестующих.
Супрун вышла из здания, будто не замечая обращающихся к ней людей. Она села в автомобиль и закрыла окно, планируя беспрепятственно уехать. Однако родственники тяжело больных украинцев заблокировали транспортное средство министра.
В сложившейся ситуации Супрун была вынуждена выйти из автомобиля и начать диалог с людьми, которые методом протеста добавились справедливости.
Напомним, не так давно Супрун и сама приняла участие в акции протеста. Вместе с активистами она пришла под стены офиса Виктора Медведчука, чтобы напомнить о политузнике Сенцове и фильме о Василии Стусе.