Супрун пыталась убежать от родственников онкобольных: опубликовано видео

Супрун планировала ускользнуть от родственников онкобольных украинцев / УНИАН

Отчаявшиеся добиться квалифицированной медицинской помощи родные и близкие онкобольных украинцев заблокировали автомобиль, в котором пыталась избежать беседы с ними министр здравоохранения Ульяна Супрун.

В YouTube опубликовано видео, на котором видно, что изначально главный медик страны пыталась игнорировать протестующих.

Супрун вышла из здания, будто не замечая обращающихся к ней людей. Она села в автомобиль и закрыла окно, планируя беспрепятственно уехать. Однако родственники тяжело больных украинцев заблокировали транспортное средство министра.

В сложившейся ситуации Супрун была вынуждена выйти из автомобиля и начать диалог с людьми, которые методом протеста добавились справедливости.

Напомним, не так давно Супрун и сама приняла участие в акции протеста. Вместе с активистами она пришла под стены офиса Виктора Медведчука, чтобы напомнить о политузнике Сенцове и фильме о Василии Стусе.