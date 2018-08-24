Google создал дудл в цветах флага ко Дню Независимости Украины

Патриотичный рисунок демонстрирует украинский пейзаж.
В День независимости Украины 24 августа поисковая система Google традиционно поздравила жителей страны с государственным праздником оригинальным дудлом.
Тематический рисунок сразу после полуночи появился на стартовой странице системы.
Каждый посетитель в этот день будет видеть изображение украинского флага, который развивается на фоне живописного пейзажа. За украинским национальным символом виднеется голубое небо с белоснежными облаками и яркие зеленые холмы.
Напомним, в 2017 году Google создала дудл ко Дню независимости Украины, в котором продемонстрировал многообразие населения страны.
Как ранее сообщалось, на главной странице Google появился дудл по случаю дня рождения советской шахматистки украинского происхождения Людмилы Руденко (27 июля 1904 года).