Google создал дудл в цветах флага ко Дню Независимости Украины

24 августа 2018, 01:39

Патриотичный рисунок демонстрирует украинский пейзаж.

Google
Google поздравила Украину тематическим рисунком / Скриншот с google.com.ua

В День независимости Украины 24 августа поисковая система Google традиционно поздравила жителей страны с государственным праздником оригинальным дудлом.

Тематический рисунок сразу после полуночи появился на стартовой странице системы.

Каждый посетитель в этот день будет видеть изображение украинского флага, который развивается на фоне живописного пейзажа. За украинским национальным символом виднеется голубое небо с белоснежными облаками и яркие зеленые холмы.

/ Фото: скриншот

Напомним, в 2017 году Google создала дудл ко Дню независимости Украины, в котором продемонстрировал многообразие населения страны.

Как ранее сообщалось, на главной странице Google появился дудл по случаю дня рождения советской шахматистки украинского происхождения Людмилы Руденко (27 июля 1904 года).

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дудл
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