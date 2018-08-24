В центре Киева солдат почетного караула потерял сознание во время выступления Порошенко

Военный потерял сознание на параде в Киеве

В пятницу, 24 августа, в центре Киева во время выступления президента Петра Порошенко по случаю Дня независимости один из солдат почетного караула потерял сознание.

При этом люди, находившиеся рядом, успели поддержать военного, упавшего в обморок. После этого солдата увели, а почетный караул был заменен.

Как пишет "Информатор", инцидент произошел около 10:35.

Отметим, что на Прикарпатье школьники теряли сознание во время выступления Петра Порошенко в лицее.

Также напомним, что во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины один из солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленного Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцами в зоне АТО.

В ноябре 2017 года солдат почетного караула упал в обморок во время мероприятий, посвященных Голодомору на Украине 1932–1933 годов. Причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове молодого человека. По словам военнослужащего, ему сильно сдавило голову, а затем резко стало плохо.

Самым громким падением стал обморок солдата, который произошел на инаугурации Петра Порошенко в 2014. Тогда военный из почетного караула потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент.